'Lo estimamos, pero es libre de decidir', dice AMLO de Ebrard y rechaza inclinación hacia Sheinbaum

Afirmando que es "muy buena persona, un buen dirigente, un buen servidor público, y es amigo", AMLO afirmó que estima mucho a Marcelo Ebrard, de quien espera que ponga "por delante el interés superior" tras el triunfo de Claudia Sheinbaum en las encuestas internas de Morena, aunque el presidente dijo que el excanciller es libre de decidir.

"Marcelo es una muy buena persona, un buen dirigente, un buen servidor público, es amigo, y yo espero que él decida apoyar a la transformación, el que se continúe con la transformación, poner por delante el interés superior, el interés general, pensar en el pueblo, pensar en la justicia, pensar en que este país, no puede ser presa de una minoría rapaz, pensar que debe desaparecer el racismo, el clasismo, desterrar la corrupción de México. Ese es el proyecto, eso es lo importante", dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera, donde recordó también que Marcelo Ebrard, por quedar en segundo lugar en el proceso, tiene asegurada la dirigencia de la llamada 4T en el Senado.

AMLO señaló que "hay que esperar lo que decida" el excanciller, reiterando que "lo estimamos mucho, pero, pues, es libre de tomar la decisión que le parezca más conveniente", en alusión al anuncio que Marcelo Ebrard realizará la semana próxima.

El presidente subrayó que "no es el cargo lo más importante, sino el encargo, el proyecto" y afirmó que, desde el Gobierno federal, "no hubo inclinación de la balanza a favor de nadie. Yo tengo principios, tengo ideales, no tengo un doble discurso, y él lo sabe", dijo AMLO a Marcelo Ebrard.