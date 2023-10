'Llevo muy presente a Coahuila en mis canciones', comenta la lagunera Vivir Quintana

La cantautora lagunera Vivir Quintana se encuentra estrenando Te Mereces un Amor, un disco que, además de cruzar fronteras, también habla sobre un amor más maduro y valiente.

“Lo estoy haciendo desde una observación distinta del amor, un amor más sano, más deconstruido y más maduro, más valiente. Hablarlo de una manera más profunda”, contó la mexicana en entrevista para El Siglo de Torreón.

Este nuevo material discográfico también se encuentra lleno de agradecimiento, y es que según contó, fueron muchas las personas que colaboraron con ella para crear este proyecto.

“A mí me parece de suma importancia no olvidarnos de las personas que nos han apoyado desde siempre a que tus sueños se cumplan y yo les agradezco mucho, a la gente que iba a mi concierto, que iban tres personas a verme, a toda esa gente yo le agradezco mudísimo, a mi familia, aún y con estas dudas que existen, mi papá y mi mamá siempre me apoyaron”, declaró.

Francisco I. Madero y la Comarca Lagunera fueron dos partes muy esenciales a la hora de crear este material, y es que según reveló Vivir, son lugares que tiene muy presentes en su corazón y en este disco logra plasmar este sentimiento a la perfección.

“Está supermetido esta parte del norte de México”, comenzó. “Ser parte de la Comarca Lagunera me ha traído ese entusiasmo que tenemos mucho acá en La Laguna, de ser superamigueros, que les damos confianza luego luego a la gente, aparte somos creyentes en la bondad de la otra persona, entonces, pues obviamente esta tierra viene superplasmado en mis canciones”, contó con una sonrisa.

Es tanto el amor y agradecimiento que Vivir tiene por su tierra natal que en este disco también se encuentra la canción La Casa de la Esquina, donde cuenta todos los recuerdos y vivencias que tuvo, los cuales formaron la mujer que es ahora.

“Mis papás se conocieron en Chávez (Francisco I. Madero), hace 40 años y todavía siguen en la misma casa, en esta casa de la esquina, la cual está llena de recuerdos, llena de memorias, llenas de recovecos que yo veo cuando regreso y es como ponerte en esa sensibilidad de la nostalgia, de la memoria, pero también del agradecimiento, entonces esta canción tiene su video tiene su video que está grabado ahí”, sostuvo orgullosa.

Vivir Quintana estará presentándose el próximo febrero del 2024 en el Lunario del Auditorio Nacional, un concierto donde espera mostrar su talento por primera vez.

'Llevo muy presente a Coahuila en mis canciones', comenta la lagunera Vivir Quintana