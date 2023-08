'Llévate estas, mam...', Wendy Guevara ya tiene su propia marca de ropa

Adelantando que es "la marca más mexicana de México... ¡y ni moderrimo!", Wendy Guevara, la influyente estrella de la televisión mexicana que destaca en La Casa de los Famosos México, ya tiene su propia línea de ropa en su tienda digital.

Fueron los padres de la integrante de "Las Perdidas" quienes anunciaron el lanzamiento de la nueva marca de ropa de Wendy Guevara mediante sus redes oficiales de TikTok, donde la cuenta wendyoficialmx compartió un video en el que se ve a los padres de la influencer promocionando la marca oficial.

"Nos enorgullece enormemente que Wendy tenga la única marca oficial de Wendy Guevara", se escucha decir a su padre en el clip.

PRECIOS Y CATÁLOGO

En el sitio web de la marca de Wendy Guevara, se pueden encontrar prendas con diferentes diseños, junto con el lema: "Finalmente, una marca con diseños auténticos y hechos a mano por mexicanos, creados especialmente para ustedes, con amor y sin complejos", según se lee.

Además, cada prenda tiene un costo de 499 pesos, ya sea una camiseta o una sudadera con diferentes frases como: "Santa Wendy de las pérdidas, reina de las sin complejos, líder de las poderosas y las intrépidas, te pido que me des fuerzas y que el chisme no me domine, amén", "Y que los sin complejos se hagan presentes", "Y recuerden, hermanas, los hombres son culpables de absolutamente todo", son algunas de las frases de las diversas prendas.

EL PESO DE WENDY GUEVARA

Wendy Guevara es una influencer que forma parte del trío "Las Perdidas", junto con Paolita Suárez y Kimberly Irene "La Más Preciosa".

Se trata de un trío de youtubers, influencers, empresarias y cantantes transgénero mexicanas, que alcanzaron la fama en las redes sociales y luego incursionaron en el teatro y la televisión.

Wendy Guevara nació en León, Guanajuato. Es una influencer transgénero que recibió su nombre gracias a una de sus amigas, con quien trabajaba en una sala de belleza.