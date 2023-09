Llevan a La Laguna POR TODO LO ALTO

Recientemente, la joven lagunera, Mariandrea Villegas, estuvo en el programa America's Got Talent por segunda ocasión.

Justo en el día de su cumpleaños (12 de septiembre), Villegas recibió el gran regalo de volver a estar en dicho escenario internacional.

"No puedo creer que esté pasando mi cumpleaños bailando en America's Got Talent. Ha sido el mejor regalo de cumpleaños que he recibido", expresó la lagunera previo a su actuación.

Luego de sorprender con su coreografía y luciendo un traje negro, la joven fue felicitada por los jueces, en especial, Sofía Vergara.

"Felicidades, te mereces estar aquí y creo que a todo mundo le va a encantar -su presentación-, ¡feliz cumpleaños!", mencionó Vergara.

Previo a esta participación, Villegas había emocionado en su debut en la emisión a los jueces; Vergara, Heidi Klum, Howie Mandel y Simon Cowell con una rutina de baile que entusiasmó a todos, de ahí, que pasara a la semifinal; aunque no llegó a la final, la experiencia y lo que ahí vivió, sin duda, le han dado las tablas necesarias para seguir adelante.

"El baile me permite expresarme, a menudo doy el ejemplo de que es como un órgano de mi cuerpo, sin él, no funciono yo", contó la joven en una reciente entrevista con El Siglo de Torreón.

Además de Mariandrea, hay más laguneros que han figurado en concursos o reality shows de talla internacional como Fernanda Luna, Marisol González, Ernesto Gallegos o Jhairo Cueto.

Fue en mayo de 2023, cuando el cantante, Jhairo Cueto se presentó en el programa estadounidense; Tengo talento, mucho talento de la cadena hispana, Estrella TV.

"Mandé una audición por Internet para ver si me 'cascaba' y luego dos semanas después le mandaron correo a mi mamá diciéndole que había pasado la primera etapa y que tenía que hacer otra prueba por Zoom.

"A las tres semanas me marcaron, yo contesté el teléfono, y me dijeron que estaba aceptado para figurar en Tengo talento, mucho talento. Me sentí contento y me siento feliz", comentó en esas fechas a El Siglo.

Oriundo de El Tajito, Cueto cantó Nomás este rey. Gracias a su voz, pasó a los cuartos de final de la citada emisión. No logró llegar a la final, sin embargo, aprendió bastante y ahora canta en solitario y con la banda Última Generación.

La cuarta temporada del reality show norteamericano, Desafío sobre fuego, del canal History Channel contó con la participación del lagunero, Ernesto Gallegos, cuya práctica es forjar cuchillos y esa habilidad lo llevó al citado programa.

Desde hace más de 10 años, practica Ernesto la herrería a la par que ejerce la carrera de Recursos Humanos. Ser parte de Desafío sobre fuego era uno de los sueños del oriundo de Lerdo. Además, le permitió conocer a maestros de los cuchillos de todo el mundo.

Gracias a su gusto por el tap, Fernanda Luna Giacomán figuró en noviembre de 2017 entre las cinco semifinalistas del concurso internacional Dance Generation que organizaba el canal norteamericano LifeTime.

"Mandé un video que hice de una coreografía de tap con música sin derechos de autor, enseguida me llamaron y me dijeron que de cientos de chicas había sido una de las semifinalistas.

"Posteriormente, vinieron del canal a Torreón para grabarme haciendo otra coreografía. Ese video se subió el 19 de octubre (2017) y es con el que estoy participando (En noviembre del mismo año)", narró en aquel tiempo a esta casa editora.

Fernanda comenzó a bailar tap cuando cumplió los ochos años edad. "Me encanta este estilo de baile porque puedo hacer música con mis pies gracias a los zapatos de tap que cuentan con una suela de metal que al contacto con el suelo por medio de los pasos de baile emiten padres sonidos".

Luego de haber ganado el entonces concurso de Nuestra Belleza México 2002, la lagunera, Marisol González, representó a La Laguna y a todo el país en Miss Universo de 2003.

Marisol no logró colarse entre las 15 finalistas, pero tanto Nuestra Belleza como Miss Universo, fueron sus trampolines para forjar su carrera en la televisión, tanto en su faceta de conducción, como en la actuación.

Talentos

Ellos han representado a La Laguna y a México

*Mariandrea Villegas.

*Jhairo Cueto.

*Fernanda Luna.

*Ernesto Gallegos.

*Marisol González.

Fernanda Luna.

Mariandrea Villegas.

Jhairo Cueto.