Lleva a París moda de tejidos propios

Se presentaron seis firmas peruanas en feria internacional TRANOÏ.

Perú presentó una colección de moda llena de colores vivos y tejidos locales, como alpaca, dentro de la feria internacional TRANOÏ que se celebra dentro del paraguas de la Semana de la Moda de París.

Seis firmas peruanas participaron en la presentación en el Palacio Broingnart, un histórico edificio que antes era la Bolsa de París, de sus colecciones para la temporada primavera-verano 2024.

"Es la primera vez presentando Amarena en una feria de París. Estoy realmente orgullosa y emocionada", contó María del Pilar Casafranca, fundadora y directora creativa de esa firma, que apuesta por una "colección sofisticada y divertida diseñada para perdurar en el tiempo, elaborada con materiales de alta calidad y bajo impacto ambiental".

"Todo es hecho 100 por cien a mano", puntualizó Casafranca, que añadió que trabajan con comunidades artesanas que permiten "contar la historia que hay detrás de cada producto".

Junto a Amarena estuvieron también las firmas Aguaclara, ANA G, Fringe, Kero Design y Pampa, en una presentación coordinada con la delegación en París de PROMPERÚ.

"Este año el Perú inició su camino hacia la internacionalización de sus marcas de moda y hemos tenido una aceptación más allá de nuestras expectativas, con compradores no solamente de Francia, de Asia, del Medio Oriente...", explicó la responsable de ese organismo en París, Rosario Pajuelo.

PROMPERÚ destacó el valor del producto local, como el algodón pima o la paja toquilla, además de la cultura y el patrimonio propios, como argumentos para conquistar al público internacional, que se da cita estos días en París, con una fuerte presencia de visitantes asiáticos.

"Mi impresión es que mi colección ha gustado mucho, es una colección de primavera-verano, que refleja 'relax' y el descanso de una playa, el placer de estar allí", dijo Ana Maria Guiulfo, dueña y diseñadora creativa de Ana G.

"Me he inspirado en las playas peruanas que más me gustan. La colección la trabajé en algodón, en seda y en algunos casos viscosa", explicó.

Jorge García, jefe de ventas de Kero Design, defendió la apuesta de su marca, con algunas prendas inspiradas en los Andes peruanos. "Es una inspiración abstracta de cómo el cambio climático ha ido afectando la naturaleza", explicó.

Materiales y cultura se suman a las colecciones.

Destacan las materias primas locales como el algodón pima o la paja toquilla.

