Llenan de rock el Teatro Nazas

Un recorrido por distintas décadas musicales vivieron los laguneros ayer por la noche con el Rock Jude Fest. A las 21:15 horas, en el escenario del Teatro Nazas, como si de un filme se tratara, comenzaron a mostrarse los créditos en la pantalla de los actores que protagonizarían una noche de rock clásico en La Laguna.

Con Get Back, de los Beatles, Daniel Gutiérrez, líder de La Gusana Ciega, hizo su aparición en escena, acompañado del grupo Melina, para ganarse el primer aplauso del público; y enseguida continuó con el tema Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band y A Hard Day's Night.

"Buenas noches, Torreón, esperamos poder transmitirles la magia y la ilusión que sentíamos cuando éramos niños y escuchábamos esa música, cuando nos imaginábamos en un escenario con un publico maravilloso como ustedes cantando con nosotros. Disfruten, déjense llevar", dijo para dar pie a Day Tripper y concluir su primera aparición.

Con We Will Rock You y la energía rockera entró en el escenario Víctor Carré, con los gestos y movimientos clásicos de Freddie Mercury.

Las manos arriba y los aplausos fueron en aumento con Tie Your Mother Down y Fat Bottomed Girls. Después, Carré se sentó en el piano para tocar los acordes de Somebody to Love. "Find me somebody to love, find me somebody to love", coreaba la audiencia encabezada por Víctor. "Ahí ya se acabó la canción", bromeó antes de cantar la última escala característica de la canción.

Con Rebel, Rebel, los gritos se escucharon más cuando entró Leonardo de Lozanne, con porte y elegancia, para convertirse en David Bowie por unas horas. "Hoy es mi primera noche de invitado con mis amigos y estoy muy emocionado de hacer estas canciones que nos han formado, de estos pilares que nos han cambiado la vida a todos. Muchas gracias por compartirlo con nosotros", declaró el cantante de Fobia para colgarse la guitarra y tocar Ziggy Stardust y Life on Mars y relajar el ambiente. Daniel entró de nueva cuenta y junto a Leo, entonaron Starman.

"Mi Beatle favorito era George Harrison", confesó Daniel y dio pie a Here Comes The Sun, While My Guitar Gently Weeps y cerró el set con Something, acompañado de Carré. Mención aparte para el guitarrista Brian Romo, quien hizo sonar a George como si aún estuviera vivo.

Luego de Golden Slumbers, Carry That Weight y The End, la banda dejó solo al tecladista Ulises Gutiérrez, quien mostró su virtuosismo y le arrancó un aplauso al público y tocó las notas de Love of My Life, que marcaron el regreso de Víctor Carré.

"Ya se pueden poner a bailar", dijo a la gente, quien se animó más con Crazy Little Thing Called Love y algunas chicas se levantaron de sus asientos. En Another One Bites The Dust, la base rítmica de Emmanuel Herrera, en la batería, y Carlos Orozco, en el bajo, se lució.

Leo de Lozanne regresó para acompañar a Víctor con la canción Under Pressure, de Queen y Bowie.

El cantante de Fobia se colgó la guitarra otra vez para tocar Space Oddity, canción que dijo le cambió la vida. Con The Man Who Sold The World y Let's Dance, Leo demostró por qué es uno de los mejores "frontman" en el rock en español.

Don't Let Me Down marcó el regreso de Daniel, quien advirtió a la audiencia que dejaran sus asientos y bailar al ritmo de I Want to Hold Your Hand y I Saw Her Standing There. La energía de Daniel al bajarse del escenario y recorrer las filas del teatro para bailar con la gente hubiera emocionado al mismísimo Paul McCartney, regalándonos el momento de la noche. "Torreón, no se sienten", pidió y la pereza se sacudió por completo del Teatro Nazas con Twist and Shout, dejando el ánimo encendido para que Víctor cantara I Want to Break Free y Don't Stop Me Now, despidiéndose de Torreón.

La gente se volvió loca al escuchar los primeros coros de Bohemian Rhapsody y se levantó por completo con Radio Gaga.

Daniel volvió, por última ocasión, y cantó Hey Jude, al que se le unió Víctor con We Will Rock You, y Leonardo, con Heroes.

Con We Are The Champions, los tres cantantes despidieron una velada llena de recuerdos, donde se mantuvo viva la música que marcó a varias generaciones.

el siglo de torreón / Vayron Infante