Llegará empresa turca a Arteaga con inversión inicial de 1 mdd

Con una inversión inicial de un millón de dólares, se espera que en mayo comience operaciones en Arteaga una empresa de origen turco, la cual se encargará de generar el sistema de frenado de los transportes de carga como primera etapa, y la cual habrá de generar 70 empleos directos en una primera etapa.

Según reveló el munícipe arteaguense, Ramiro Durán García, dicha empresa se instalará en la cabecera municipal, en una bodega de 2 mil metros cuadrados, con planes de crecer a futuro, ya que están interesados en adquirir una propiedad de tres a cuatro hectáreas para la construcción, y poder traer en su totalidad a la empresa, la cual se encuentra en la actualidad en Turquía.

“La quieren establecer en la Región Sureste, específicamente en Arteaga, la inversión inicial será de un millón de dólares, y posteriormente, una vez que tengan la edificación, se incrementará considerablemente. Por lo pronto se ubicará en bulevar Fundadores, frente a la entrada Bella Unión, iniciando operaciones en mayo”, afirmó.

Añadió que ya se trabaja en lo que será la inversión de la compra del terreno por parte de la empresa, posteriormente presentarán a la autoridad municipal el proyecto, mismo que se analizará junto con la Secretaria de Economía, para acordar qué incentivos pueden dar como municipio y estado.

“Ellos están buscando un lugar que no sea parque industrial, la política que traen como empresa es que quieren que sea más cerca de las vías de conexión con la población, no tanto en un parque industrial, si no que estén fuera, pero sí dentro del polígono que nos marca el Plan Director que sea industrial”, reveló.

Comentó que se decidieron por Arteaga para iniciar sus operaciones por la seguridad que se vive en Coahuila, así como por la conexión estratégica que tiene Arteaga con la Carretera 57.

Finalmente comentó que en la actualidad Arteaga cuenta con más de 40 empresas constituidas tanto en la zona industrial como en los parques industriales que hay, y la generación de empleos son más de dos mil 500 únicamente en el municipio.