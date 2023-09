Llegan más migrantes a Nava

Durante la mañana del miércoles 27 de septiembre, arribaron alrededor de 200 migrantes en el ferrocarril al municipio de Nava, en las inmediaciones de la Termoeléctrica Carbón II; donde personal de migración y corporaciones de seguridad que los auxilian les ordenaron descender y seguir su camino por la carretera federal 57.

El grupo de migrantes, provenientes del municipio de Monclova, donde abordaron el tren alrededor de la una de la tarde y llegaron a Nava alrededor de las ocho y media de la mañana; comenzando su caminar por la carretera.

Dicho grupo de personas en condición de migración, eran esperadas por el personal de Médicos Sin Frontera (MSF) y la Cruz Roja Mexicana, alrededor de 10 kilómetros más adelante; sin embargo, la mayoría fueron auxiliados por personal de Enlace Municipal de Piedras Negras y trasladados en camionetas a la frontera.

Inicialmente, las camionetas que no cuentan con logotipo alguno pero cuentan con estrobos de color azul y blanco; algunas unidades con placas oficiales, transitaban por la carretera federal 57 a baja velocidad, junto a los migrantes que caminaban a un costado de la mencionada vialidad.

Posteriormente, se pudo observar que dichas camionetas realizaban varios viajes totalmente repletas de migrantes, pasando junto al módulo de atención de Médicos Sin Frontera; quienes esperaban el arribo de dicho grupo de alrededor de 200 migrantes.

Las citadas camionetas trasladaron a los migrantes al entronque de la carretera federal 57 con el libramiento Carranza, donde los concentraron mientras regresaban por el resto. Posteriormente, los volvieron a subir en las camionetas para llevarlos por la ruta fiscal y acercarlos hacia el bulevar Centenario, donde los dejaron seguir caminando.

Hasta las 13:00 horas de ayer miércoles 27 de septiembre, un grupo permanecía en el entronque de Piedras Negras y el libramiento Carranza o la ruta fiscal en espera de que llegara por ellos, para acercarlos a la frontera; reduciendo el tiempo de traslado considerablemente.

Y es que, conforme a los relatos de migrantes que han realizado dicho recorrido, en promedio suelen avanza 10 kilómetros en un lapso de cuatro horas; mientras que de la entrada a la Termoeléctrica Carbón II hasta la colonia Morelos son aproximadamente 40 kilómetros; es decir, 16 horas de caminata sin descanso.

Una de las unidades permanecía en el estacionamiento de la Unidad Deportiva Mover a México y donde, se les indicaba a los migrantes continuar caminando en dirección hacia la Casa del Migrante "Frontera Digna".

INSTALAN MÓDULO DE ATENCIÓN

La organización internacional Médicos Sin Fronteras (MSF) instaló un módulo de atención para personas en condición de migración, a la orilla de la carretera federal 57 en el municipio de Nava; con la finalidad de brindarles hidratación, atención médica y psicológica.

Daniel Macía Agudelo, coordinador de MSF en Piedras Negras, dio a conocer que decidieron abrir este punto de atención humanitaria para las personas que van a continuar su trayecto hacia la frontera con los Estados Unidos.

'ORDEN CAUSA PROBLEMA SERIO'

Morris Libson Valdez, presidente del Consejo de Desarrollo Económico de Eagle Pass, dio a conocer que hasta el momento la orden emitida por Greg Abbott, gobernador de Texas, al departamento de Seguridad Pública del estado de Texas; de inspeccionar los camiones carga está causando un problema serio.

Estableció que "a raíz de eso, el comercio internacional de productos de salida del país está sufriendo, estableciendo que hay industrias que no pueden mover su producto y tenemos otras que su producto tiene que llegar en tiempo y está afectando por todos lados".

"Mi manera de ver la situación, la cuestión de los migrantes es una situación de que, no van a dejar de venir. No depende de Piedras Negras, no depende de Eagle Pass, tampoco depende de Coahuila, pero creo que del lado americano; la gente de CBP y la Patrulla Fronteriza nos ha informado que, mientras que se mantenga el flujo en menos de mil, entre 500 y 600 diarios, ellos tienen capacidad de procesar", indicó el empresario.

REALIZAN MEGA OPERATIVO

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado de Coahuila, realizó un mega operativo, encabezado por su titular, Sonia Villarreal Pérez, estableciendo que no es el primero que se realiza y destacó la coordinación con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, policías municipales, así como la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila y las corporaciones de la dependencia que representa.

Además, dio a conocer que tras semanas de gestionar una mayor cantidad de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), dado que sólo se contaba con 18 elementos en la región norte, se les informó que llegarán entre 40 y 50 agentes de migración de México provenientes de Nayarit y quienes se espera que lleguen hoy jueves.

Considerando lo anterior, Sonia Villarreal manifestó que esto significa que habrá un mayor número de operativos.