Llegan juegos de Activision Blizzard a Xbox Game Pass

Por fin llegó el día. La compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft ya es un hecho después de que la Autoridad de Mercados y Competencia de Reino Unido (CMA, por sus siglas en inglés) diera luz verde para continuar la compra por 68,700 millones de dólares.

Este momento le trae muchos beneficios a Microsoft pues con ello se convierte en la tercera compañía más grande de videojuegos, solo detrás de Tencent y Sony.

Pero los beneficios también son para los gamers, pues ahora el catálogo de Xbox Game Pass se expandirá con los videojuegos de Activision Blizzard. Pero, ¿cuándo llegarán los títulos de Activision a la plataforma?.

Aunque todos esperamos con ansias poder disfrutar de los clásicos videojuegos de Activision Blizzard en Game Pass, todo parece indicar que aún debemos esperar algunos meses. Ya que Phil Spencer, CEO de Gaming en Microsoft, anunció que los videojuegos como Diablo IV y Call of Dutty: Modern Warfare llegarán hasta 2024.

Y lo mismo sucederá con otros videojuegos. Sin embargo, no hay que alarmarse ya que Spencer ha afirmado que Xbox está trabajando de la mano con Activision Blizzard para llevar todo el catálogo de videojuegos a Xbox Game Pass y PC Game Pass.

"Hoy comenzamos el trabajo para llevar las queridas franquicias de Activision Blizzard y King a Game Pass y otras plataformas. Compartiremos más sobre cuándo puedes esperar jugar en los próximos meses. Sabemos que estás entusiasmado y nosotros también", aseguró Spencer en un comunicado.

Por el momento, no han dado una fecha exacta para la llegada de los primeros títulos al servicio, aunque algunos rumores han señalado que comenzarán a llegar poco a poco en 2024. Sin embargo, aún queda esperar las actualizaciones que brinden Microsoft y Xbox en estos meses.

Ubisoft+ tendrá disponible los videojuegos de Activision

Una de las razones por las que Microsoft no podía concluir la compra de Activision Blizzard era debido a que la CMA consideraba que esta compra podría convertir a Microsoft en un monopolio, por lo que la firma de Redmond tomó la decisión de ceder los derechos de los juegos actuales y futuros de Activision Blizzard a Ubisoft.

"Para abordar las preocupaciones sobre el impacto de la adquisición propuesta en la transmisión de juegos en la nube planteadas por la Autoridad de Mercados y Competencia del Reino Unido, estamos reestructurando la transacción para adquirir un conjunto más limitado de derecho", señaló Brad Smith, vicepresidente de Microsoft a través de un comunicado.

Con ello, le ceden el derecho a Ubisoft de decidir en qué plataformas irán los videojuegos sin que exista la interferencia de Microsoft. Con ello, títulos como Call of Duty, podrían estar primero en Ubisoft+ o PlayStation Plus antes de lanzarse a Xbox Game Pass, además, Microsoft no podrá controlar los términos de licencia de los juegos de Activision. Este acuerdo durará los próximos 15 años.