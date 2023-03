Llega una nueva vista a Google Maps, Immersive View

Tras ser anunciada hace casi un año en la conferencia de desarrolladores I/O 2022, al fin Google está lanzando Immersive View o "Vista inmersiva", una impresionante visualización de algunas ciudades en Maps.

Como seguro sabes, Google Maps no solo está diseñada para mostrarte las rutas más rápidas hasta tu destino, también te ofrece una vista a pie de calle para que puedas ubicar correctamente la dirección a la que irás, o bien, conocer lugares de manera virtual.

Pero Immersive View es una opción completamente nueva para explorar que seguro te encantará y vamos a decirte qué es lo que ofrece.

Viaja por el mundo sin salir de casa usando Immersive View de Google Maps

La vista inmersiva de Google Maps está diseñada para mostrar imágenes aéreas fotorrealistas de diversos lugares y puntos de interés populares.

Pero no solo se trata de una experiencia visual más realista, también muestra en tiempo real información como el clima y hasta puede recomendarte lugares para conocer o visitar.

Hasta ahora quizá pienses que, además de imágenes más claras, Immersive View no tiene mucho que ofrecer como para sorprenderte, pero el desarrollo no para ahí. Una de sus características más destacadas es que te permite ver vistas del interior de algunos edificios, de esta manera si, por ejemplo, estás buscando un negocio específico en un centro comercial, el mapa te llevará hasta ese punto y ya no solo a la puerta de la plaza.

Otra novedad es que puede ofrecer vistas alternativas de ciertas áreas, de manera que puedas saber cómo luce un lugar por la noche, con mal tiempo o en condiciones de mucho movimiento.

¿Qué ciudades se pueden ver en Immersive View?

Como era de esperarse, Immersive View será implementado poco a poco, iniciando en algunas de las ciudades más importantes del mundo.

Google está haciendo un esfuerzo por recabar los datos necesarios para esta nueva función, lo que llevará tiempo. Por ello es que, por ahora, solo está disponible para algunos usuarios.

Quienes ya tienen acceso a la vista inmersiva solo pueden hacer uso de la misma en las ciudades de Londres y Berlín, además de puntos específicos como la Torre de Tokio y la Acrópolis de Atenas. No obstante, Google confirmó durante la presentación original que Immersive View estará disponible primero en ciudades como Los Ángeles, Nueva York, San Francisco y Tokio, además de mil aeropuertos, estaciones de tren y centros comerciales.

A pesar de lo prometedor que suena esta nueva función para buscar lugares de una manera más exacta y poder ver grandes ciudades con una herramienta más realista, hay que mencionar también la parte negativa y es la gran cantidad de recursos que consume.

Como han reportado algunos especialistas en tecnología que ya tuvieron acceso a la herramienta, tras pasar solo 30 minutos explorando la nueva opción de Maps, gastaron alrededor de 2 Gigabytes de datos, lo que demuestra cuán exigente puede ser esta función.

La razón de lo anterior es que, como explica Google, combina miles de millones de datos de Street View con imágenes aéreas, lo que permite a los usuarios observar los espacios como si estuvieran volando por sobre las ciudades y luego descender al nivel de calle para ver más de cerca las áreas de interés.