Llega el calor y se dispara el uso de quintas y albercas en Torreón

Ante las altas temperaturas que se registran ya en la región lagunera, se ha incrementado el uso de quintas, que se mantiene hasta agosto, por lo se reforzarán los operativos en estos sitios, donde se han encontrado menores de edad ingiriendo bebidas alcohólicas, además de muchas veces son sitios clandestinos o que no cuentan con sus permisos vigentes.

César Alvarado Mendoza, coordinador de Control de Padrones de la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal, dijo que se tienen identificados sectores dentro de la ciudad donde existen varios sitios que operan como quintas pero de forma clandestina, principalmente en la colonia Los Profesionistas, al sur de Torreón, así como otros puntos en el norte.

Refirió que el Ayuntamiento cuenta con un padrón de las quintas que están establecidas e indicó que es complicado definir cuántas clandestinas hay debido a que hay personas que pueden tener una alberca y la prestan a sus familiares, sin el servicio de renta, por lo que no cuentan con licencia de funcionamiento.

Señaló que se coordina una generación dentro del programa de capacitación Servicio Responsable, misma que se enfocará directamente a las quintas, en cuanto al uso y manejo de extintores, primeros auxilios en albercas, por lo que se sumará también a los clubes sociales y deportivos que cuentan con este tipo de instalaciones.

Recomendó a quienes rentan una quinta que se cercioren de que sean sitios bien establecidos, que cuenten con su licencia de funcionamiento vigente, que tenga permiso de consumo de alcohol en el evento social, que se marca de 9 de la noche a 2 de la mañana.

"Ahí tú sabes que estás en un establecimiento técnicamente seguro, ya los propietarios de los establecimientos tienen que pedir una identificación al que le renta y también ver que no sobreexploten el giro para que no cobren y haya consumo de alcohol, independientemente de que haya o no menores de edad", explicó.