Llama Coparmex a tener un mejor sistema de salud digno para el 2024

Integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) realizaron una exportación para que el próximo 2024 se pueda contar con un sistema de salud integral digno para todos los mexicanos.

Una de las principales necesidades que atraviesan los ciudadanos es la carencia de un servicio médico digno en el que se pueda atender, ya que actualmente los servicios de salud por lo menos en el sistema público se carece tanto de infraestructura como de insumos con los que se pueda dar un mejor servicio a los derechohabientes.

Ante dicha situación, Coparmex mantiene una postura en la que decide impulsara un nuevo modelo de país inclusivo con los atributos para consolidar en México un desarrollo económico y social que sea amigable con el planeta, justo y que incluya a todos, en especial, a los menos favorecidos. Nada es más importante que la vida, por lo que en materia de salud nadie debe quedarse fuera.

Pese a la promesa del Ejecutivo de crear un sistema de salud como el de Dinamarca, entre 2018 y 2022, 30.3 millones adicionales de habitantes padecieron la falta de atención médica. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) al principio del sexenio eran 20 millones y hoy, dolorosamente ya son 50.4 millones de mexicanos sin acceso a los servicios de salud.

Es alarmante que se concentre la inversión pública en infraestructura y se descuide lo más importante como la vida y la salud; pero más preocupante resulta que con el propósito de presentar resultados se apueste por medidas poco planeadas, improvisadas o mediáticas como una Megafarmacia que no resolverá los graves problemas del sector salud.

En materia de salud pública no debe haber espacio para la improvisación; por ejemplo, la modificación del sistema de compras de medicamentos del sector público sigue arrojando cifras de desbasto sin precedentes: casi 45 millones de recetas no surtidas en esta administración. Insistimos, la Megafarmacia no será la solución; concentrar las claves y medicamentos en un almacén podría agravar aún más el problema y hacer más eficiente su distribución. Actualmente, teniendo 8 puntos estratégicos de entrega con el IMSS-Bienestar, no se ha logrado solucionar la distribución de medicamentos por lo que difícilmente ocurrirá con un solo centro.

Existen problemas de salud que enfrenta actualmente México en materia de salud, por lo que será un gran reto para atender problemas como

Baja cobertura: Como lo señalamos, 50.4 millones de personas tienen nulo acceso a las instituciones de salud, frente a ello el gasto del sector en México es uno de los más bajos de la OCDE, con mil 181 dólares por persona mientras la media es de 4 mil 986 dólares. La inversión en salud en nuestro país representa el 5.4% del Producto Interno Bruto (PIB), pero el promedio de la OCDE es de 8.8%. Además, de ese total, 47% proviene del bolsillo de las familias. Un resultado doloroso y revelador es que México tiene la segunda tasa de mortalidad infantil más elevada de los países de la región que son miembros de la OCDE, con 13.8 por cada mil nacidos vivos (El promedio OCDE es de 4).

Desabasto de medicamentos: Entre el 2019 y el 2020, 20.9 millones de recetas no fueron surtidas de forma efectiva. Durante 2021 la cifra fue de 24 millones y un año más tarde, en 2022, el registro fue de más de 15.2 millones. La enfermedad con más reportes es el cáncer ya que el 25 % de recetas no se surtieron por la falta de algún medicamento para el tratamiento de esta enfermedad. Es preocupante que en el 2024 se tengan condiciones muy parecidas a los años previos.

Mala calidad en el Sistema Nacional de Salud: en los últimos años, el promedio nacional que tarda un paciente en ser atendido en urgencias es cercano a los 30 minutos y si se considera sólo el IMSS, el tiempo de espera se incrementa alrededor de los 50 minutos.

Pobre enfoque en prevención: Las enfermedades crónicas como la diabetes y las afecciones cardiovasculares representan el 70 % de las causas de muerte en México.

El sobrepeso y obesidad se han convertido en epidemias; 3 de cada 4 personas sufren de sobrepeso, colocándonos como el segundo lugar de adultos con obesidad dentro de la OCDE y el primer lugar en obesidad infantil.