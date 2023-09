Lizbeth Rodríguez comparte fotos en lencería

La 'influencer' Lizbeth Rodríguez vuelve a acaparar la atención en redes sociales con una serie de fotos con las que se mostró en lencería.

A través de su perfil en Instagram, Rodríguez sacó a relucir su atractivo físico con un conjunto color rojo de lencería.

"Me tenías y me dejaste ir", agregó Rodríguez en su publicación, misma que ya tiene más de 300 mil 'me gusta'.

Exponiendo infieles y el éxito de Lizbeth

Hace unos años Lizbeth ganó gran fama en redes sociales gracias a su participación con el equipo de Badabun, pues se convirtió en la conductora del programa ' Exponiendo infieles'.

Los capítulos de Rodríguez develando los secretos de parejas se volvieron parte del contenido favorito de millones de personas.

Aunque desde hace años Lizbeth ya no trabaja con Badabun, ha continuado con su carrera como 'youtuber' por su propia cuenta.