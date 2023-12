Listo, se dice Vergara para duelo ante UAT

os Guerreros del Santos Laguna volvieron al trabajo ayer en el Territorio Santos Modelo, luego de unos días de descanso por las fiestas decembrinas.

Los dirigidos por Pablo Repetto disputarán hoy su primer partido de pretemporada, cuando se enfrenten en el TSM a los Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

HABLA VERGARA

El colombiano Duván Vergara atendió a los medios de comunicación en el Auditorio Orlegi, donde habló de varios temas, entre ellos cómo ve al equipo en esta pretemporada.

"El equipo se está preparando bien, se vienen buenos retos, un nuevo torneo y venimos preparándonos de la mejor manera, estamos entregados 100 por ciento, desde el primer día comprometidos y esperemos que mañana (hoy) el primer encuentro contra Correcaminos sea un buen partido después de ese receso que tuvimos, esperemos afrontarlo de la mejor manera", destacó.

Tuvo buenas palabras para el uruguayo Franco Fagúndez, primer refuerzo de los Guerreros: "Lo poco que ha entrenado con nosotros es un jugador muy joven con buen presente, tiene muy buen pie y esperemos que esté a la altura y venga a aportarnos al equipo".

Acerca de su estado físico, Vergara sabe que el Apertura 2023 no fue un torneo destacado para él, pero espera estar a la altura para el certamen que está por comenzar.

"Sé que se espera mucho más de mí, soy alguien que siempre me estoy autoevaluando, sé que no fue un torneo bueno para todos, no se cumplió el objetivo grupal; todos somos culpables de lo que pasó y bueno, ahora se viene un nuevo torneo, nuevas expectativas, nuevos jugadores y espero estar a la altura", dijo el cafetalero.

Vergara, quien afirma que el objetivo de los Guerreros es meterse a la liguilla y luego pelear por el título, ve apresurado hablar sobre su futuro, ya que aún le quedan seis meses de préstamo en los Guerreros.

"Me quedan seis meses que los aprovecharé al máximo estoy muy feliz aquí muy contento por la continuidad y el cariño que me han demostrado todos y pensar en si me compran o vuelvo a Monterrey es apresurarme".

Mencionó también que "le he cogido un cariño grande a toda la institución, a la gente y la verdad es que soy consciente que tengo que aportar un poco más y tomar ese rol que tuvieron ahí Juan (Brunetta) y Harold (Preciado), que hicieron un excelente torneo, así que hay que aportarle más al equipo".