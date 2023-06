Lista la 'Feria Gómez Palacio 2023' con grandes atracciones y costos accesibles

No hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se llegue y por fin, luego de una espera de 11 meses, los ciudadanos volverán a disfrutar a partir de la Feria Gómez Palacio 2023, la cual brindará grandes atracciones para toda la familia.

La Feria contará con una gran variedad de espectáculos para chicos y grandes, destacando la presencia del Circo Roncaly con su show “Fantasía sobre Hielo”, además habrá exhibición de dinosaurios y eventos gratuitos con el boleto de entrada. El costo de ascenso de martes a domingo será de 35 pesos y los lunes la entrada es gratuita en tanto que el estacionamiento tendrá una cuota de recuperación de 35 pesos todos los días.

El titular de Servicios Públicos Municipales, Fernando Díaz Femath, señaló que previo a la inauguración de la Feria y por instrucciones de la alcaldesa, Leticia Herrera Ale, se llevó a cabo una ardua labor de limpieza y desmalezamiento, trabajos de pintura, remplazo de luminarias, además se montó una plaza de toros portátil, todo con el fin de brindar a los asistentes a la gran fiesta, un espacio digno donde puedan disfrutar con sus familias.

Se contará también con la presencia de reconocidos artistas tanto en el Palenque Vicente Fernández, como en La Velaria, arrancando hoy con Los Tucanes de Tijuana y Los Rieleros del Norte, respectivamente. Cabe destacar que los eventos de La Velaria son gratuitos, contando con áreas VIP para mayor comodidad de quien así lo desee, los costos en estos espacios son de área platino (sillas) de 600 pesos, área VIP, mesa. Sin faltar las ya tradicionales “Jarras”.

Los asistentes podrán disfrutar además de: Atracciones García, con una gran variedad de juegos mecánicos, artesanos de diferentes estados de la República, desfile de fantasía con botargas y música en vivo, presentación de superhéroes de lunes a viernes, estatuas vivientes, voladores de Papantla.

Sebastián Álvarez, director de la Expoferia recordó a los gomezpalatinos que la coronación de la reina dará inicio a las 7 de la noche del viernes 9 de junio.