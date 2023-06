Linda Hamilton se suma al elenco de la quinta temporada de Stranger Things

La exitosa serie de Netflix, Stranger Things, regresa con grandes sorpresas para sus fanáticos, pues en su quinta temporada y con la que la serie llegará a su fin; se unirá la reconocida actriz de The Terminator, Linda Hamilton. ¡Te lo contamos todo!

Este sábado 17 de junio se lleva a cabo en Brasil una nueva edición de TUDUM. El evento presenta los próximos estrenos y novedades de Netflix, y uno de los proyectos que más atención ha generado es el protagonizado por la artista británica Millie Bobby Brown.

Recordemos que, en la cuarta temporada, que se presentó en dos partes, los protagonistas: Eleven (Milie Bobbie Brown), Mike (Finn Wolfhard), Will (Noah Schnapp) y el resto de los personajes se enfrentaron al poderoso enemigo Vecna.

En TUDUM, se anunció que la famosa se unirá a la historia de ciencia ficción y suspenso que se desarrolla en los años 80. La trama gira en torno a un grupo de jóvenes amigos que viven en un pueblo de Indiana y viven sucesos sobrenaturales, incluyendo la desaparición de uno de ellos.

Dado que Linda se convirtió en un referente del cine de terror por su icónico papel como Sarah Connor en la franquicia de The Terminator, la interpretación de una mujer fuerte que lucha contra un futuro dominado por máquinas asesinas le valió la admiración de los espectadores. Su llegada al elenco tiene emocionados a los fans.

Incluso Linda se convirtió en tendencia en Twitter.

Otras cintas destacadas en la trayectoria de la actriz de 66 años son: Black moon rising (1986), Dante's Peak (1997), The secret life of girls (1999) y Missing in America (2005).

Reconocimientos y premios: A lo largo de su carrera, Hamilton ha recibido varios reconocimientos por su talento actoral. Fue nominada al premio Saturn por The Terminator y ganó el premio a la Mejor Actriz de Acción en los MTV Movie Awards por su papel en Terminator 2: Judgment Day.