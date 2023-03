Limitar el uso de redes sociales

Hubo un tiempo en que se decía que la televisión educaba a los niños, refiriéndose a las horas que un menor pasaba frente a un televisor, con o sin supervisión adulta. Era la forma en que los padres podían entretenerlos. Por lo menos en México, estaba regulado el contenido que pasaba por televisión abierta en ciertos horarios, esto lo hacía la Secretaría de Gobernación.

Sin embargo, con la popularización de las redes sociales, el gobierno mismo se vio rebasado en cuanto a legislación y normativa que pueda aplicarse, aunque hay varios intentos, por lo general han sido frenados por grupos de activistas y con razón, acerca de tratar de censurar a las personas. Pasa que se ha abordado el tema por asuntos políticos, como el que no se pudiera hacer memes o publicar sobre el personal que está en el gobierno.

Las redes sociales por sí mismas han intentado poner un freno muy laxo en cuanto a la edad mínima para acceder a sus contenidos, sin embargo, no parece interesarles mucho, porque al final, es ese público (joven) el que les interesa, para mantenerse vigentes. El asunto es, cuando estamos dejando que los jóvenes consuman lo que quieran de las redes sociales, sin una supervisión mínima.

Es común que algunos padres le dejen el celular a los chavales para que dejen de molestarlos, con ello entramos a un ciclo de exigencia permanente y a acostumbrar a las nuevas generaciones a tener poca tolerancia a la frustración: obtienen lo que quieren, cuando quieren.

Si naciste en el siglo anterior recordarás que por ejemplo para ver una película que estaba de estreno en EUA, tenías que esperar algunas semanas a que las pusieran disponibles en las salas de cine, meses a que llegara en formato VHS / disco a las tiendas locales o literalmente años para que las pasaran en televisión abierta.

Hoy en día la mayoría de lanzamientos son globales, y salvo por algunos títulos muy taquilleros, la mayoría del entretenimiento lo puedes encontrar y adquirir en línea, bajo demanda. Lo mismo pasa con la adquisición de cosas, para tener lo último de tecnología, videojuegos o incluso ropa, había que viajar o que alguien te la trajera "del otro lado" o esperar a que llegaran a las boutiques o tiendas locales. Hoy con pocos clicks, puedes adquirir ropa, calzado, lo que se te ocurra en tiendas en línea y te llega en pocos días, a la puerta de tu casa y normalmente a un precio inferior que en una tienda física.

Viene esto, porque hace días en el estado americano de UTAH firmaron leyes para que los menores no puedan utilizar redes sociales en horario nocturno, salvo permiso explícito de los padres. Eso hará que las empresas de telecomunicaciones tengan que implementar una serie de restricciones a nivel de usuario para que se puedan cumplir estas normativas. Tiene por supuesto todo el sentido, dado que hay estudios que demuestran que algunas redes sociales como Instagram crean dependencia entre los más jóvenes, está todo el asunto de seguridad hacia ellos.

A eso hay que sumarle el acoso escolar (bullying), en tiempos que no había telecomunicaciones como hoy, el que alguien molestara a otro menor se limitaba en espacios escolares o en la calle, pero cruzando la puerta a su casa se terminaba. Hoy no podemos decir eso, el acoso y molestia por medio de mensajes instantáneos, redes sociales, memes, etc., puede continuar inclusive en la noche, creando ansiedad y problemas a quien es atacado. Tendríamos que vigilar las comunicaciones de nuestros menores y estar atentos, además, me parece algo positivo que se restrinja horario y contenido que pueden consumir los niños.

