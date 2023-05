Lillian Griego, prometida de Carlos Parra, guarda silencio tras la muerte del cantante

Luego de darse a conocer el fallecimiento del cantante Carlos Parra, resultó imposible para sus seguidores no preocuparse por el estado de su prometida, Lillian Griego.

A lo largo de la relación que mantenía con el vocalista de Los Parras, Lillian Griego había compartido con sus miles de seguidores los momentos más románticos con Carlos, y llegó a encantar a muchos.

El pasado 12 de abril, Lillian Griego subió su última foto junto a Carlos Parra, en la que escribió: “Por verte feliz. El día que el Carlos Parra me subió al escenario y me canto 🥺 Fue sorpresa así que estaba muy nerviosa jajajaa…I love you baby”.

En los comentarios, resalta la respuesta que le había dado el cantante fallecido; “te amo, hermosa”.

Además de que el pasado mes de febrero, ambos anunciaron su compromiso de matrimonio con unas fotografías de sus argollas.

Cabe señalar que, Lillian Griego no se ha hecho presente en las redes tras la muerte de su novio.