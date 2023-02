Liga MX presume a Acevedo como el mejor atajador y 'le llueve' a la defensa de Santos

La Liga MX a través de sus redes sociales, destacó que Carlos Acevedo es actualmente el portero con mayor número de atajadas en lo que va del torneo Clausura 2023 luego de seis jornadas disputadas, algo que generó diversas reacciones entre los cibernautas.

“El portero y capitán de Club Santos presume 32 en 6 partidos”, se lee en el dato compartido por la liga mexicana, sin embargo, muchos de los comentarios en la publicación, resaltaron que en realidad, esto era a consecuencia de que el equipo lagunero está fallando en la defensa.

“Aguas entonces, porque no sirve la defensa”, “pues entonces no sirve la defensa, es muy buen portero, demasiado bueno, pero entonces esos números enséñenselos a la defensa”, “eso quiere decir que la defensa no anda muy bien entonces”, “por tanto, Santos Laguna la peor defensa del torneo”, “se dice que si el portero siempre es la figura, es porque no tiene defensa”, se lee en muchos comentario dentro de la publicación de la Liga MX oficial.

Cabe señalar que, durante el último encuentro que sostuvo Santos contra Bravos de Juárez, el cual terminó perdiendo tres goles contra uno, Acevedo se convirtió en la figura por sus atajadas, algo que le valió incluso los halagos del exfutbolista Oribe Peralta.