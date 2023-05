Liga de Beisbol de Empleados se impuso a la lluvia

Las lluvias que se dejaron sentir sobre la Comarca Lagunera durante el pasado fin de semana, dejaron en malas condiciones algunos de los campos deportivos y no se pudieron celebrar algunos juegos de la Liga de Beisbol de Empleados y Profesionistas, pero en donde no hubo mayores afectaciones, sí se cantó la voz de “Playball” y se vivieron buenos duelos en la jornada 12 de la temporada “Primavera 2023”.

Dentro de la categoría estelar, la de Primera Fuerza, solamente se pudo disputar un juego, en el que en el cierre del octavo capítulo, los muchachos del equipo Met – Mex le agregaron 5 grandes carreras a la pizarra para poner el marcador 14 – 10 y parecía que era suficiente para llevarse el triunfo, pero en el inicio del noveno episodio, sus hermanos del Sindicato Frente Sección 64, que no estaban dispuestos a dejar ir tan fácilmente el triunfo, respondieron con 4 carreras para poner pareja la batalla y elevar el ritmo cardíaco de los asistentes. En el cierre del noveno episodio, por parte de los de la Sección 64, subió al relevo Pablo Salazar y otorgó 4 bases por bolas que significaron la carrera de la diferencia y del triunfo para Met – Mex, con abultada pizarra de 15 por 14. Ricardo Castañeda de la Cruz lanzó relevo de solo un out, dio 2 bases por bolas, ponchó a un bateador, le dieron solo un hit, no le anotaron carreras y salió triunfante de la batalla.

Mayor actividad, se logró tener en la Segunda Fuerza, en la que con racimos tempraneros de 5 carreras en la segunda entrada y 3 en la tercera, el equipo Raúl Castor – La Joya le asestó una inesperada zancadilla al fuerte equipo de Manuel Herrera y Los Cháirez, al imponerse con marcador de 9 a 4. Efraín Favela se fajó todo el camino y en 9 entradas de labor monticular ponchó a 10 bateadores, regaló 3 bases por bolas, golpeó a uno, le conectaron 10 hits, le anotaron 4 carreras, pero logró salir bien librado del compromiso, en tanto que Eduardo Herrera lanzó una entrada y 2 tercios, toleró 3 hits y 5 carreras a su cuenta, perdió el desafío.

El equipo Secciones Unidas 9 y 27 se fue de día de campo a Santo Niño Aguanaval y en un duelo muy cerrado, con racimo de 5 carreras anotadas en la primera entrada, se enfilaron a un sufrido triunfo de 8 por 7 ante Los Primos que son dirigidos por el profesor Alonso Monreal Sánchez. En el octavo inning, Los Primos estuvieron a una del empate: ya que con un corredor, fuera anotaron 2 carreras y tenían la del empate en tercera base, pero los siguientes 2 bateadores fueron retirados para terminar con la amenaza. David Reyes García lanzó 4 entradas y 2 tercios en relevo, abanicó a 8 bateadores, regaló 4 bases pasaportes, le pegaron 4 hits, le anotaron 4 carreras y se anotó el triunfo; Brandon Martínez trabajó 4 entradas, le pegaron 6 hits y le anotaron 6 carreras, bailó con la más fea.