'Libros de texto no sirven ni para el baño', Rodolfo Silva reta a Marx Arriaga a debatir

Martín Rodolfo Silva Rosales, presidente de la Unión Nacional de Instituciones de Educación Privada (ANIEP) "Justo Sierra" y director del Colegio América de Torreón, retó a debatir sobre la educación en México a Marx Arriaga Navarro, titular de Materiales Educativos de la SEP federal y responsable del rediseño y contenido de los nuevos libros de texto gratuitos. “Yo lo reto a que ahí en la mañanera, junto con su amo, veamos este problema de la educación y con todo gusto los desenmascaramos, ojalá que no me quieran hacer lo mismo que a Xóchitl, que le tuvo miedo el dictador tirano, que ahí se suelta insultando a todo el mundo sin tener enfrente a la persona que insulta, eso es de cobardes”, apuntó.

Esta semana, Arriaga Navarro estuvo de visita en La Laguna para dialogar con las bases magisteriales sobre la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y opinó sobre la no distribución de los nuevos libros de texto gratuitos en Coahuila. Consideró que el Gobierno del estado “está acostumbrado a la simulación” y a decirle a los padres y madres de familia que sus hijos van muy bien y que el ciclo escolar fue todo un éxito, aun y cuando hay comunidades marginadas, descomposición social por falta de valores y procesos educativos en las escuelas e inseguridad.

Negó adoctrinamiento e hipersexualización en los nuevos LTG e indicó que esto es parte de señalamientos que ha hecho el sector educativo privado para tratar de mantener la educación como un negocio, sobre todo porque después de la pandemia por la covid-19 registraron una baja de matrícula.

Silva Rosales dijo que es “obvio que después de que hizo esa cochinada de libros ande tratando de convencer y engañar a la gente de que sirven para algo, no sirven ni siquiera para el baño”. Insistió en que los LTG se impusieron a la sociedad y que son doctrinarios, pues se canceló un 85 por ciento del conocimiento matemático, lingüístico, lógico, físico, químico, social y deportivo. Además, señaló que la pandemia afectó a todos los sectores de la sociedad y no solamente al sector educativo particular.

“Este señor nunca ha trabajado, nunca ha pagado impuestos y nunca ha tenido ni una tiendita en la esquina de su casa para pagar una raya. Lo único que se está defendiendo es la calidad educativa para tener una competitividad internacional, y ya no la tenemos porque estamos en el último lugar de calidad a nivel mundial. Estos libros son un riesgo y un propósito para adoctrinar a los niños y a todos los mexicanos”, precisó.

A nivel nacional, la ANIEP aglutina a unas cinco mil instituciones educativas privadas que atienden a unos 4 millones de estudiantes de distintos niveles y generan alrededor de 180 mil empleos.