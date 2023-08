Libros de texto gratuitos de la SEP están totalmente mal hechos: rector de ULSA

El rector de la Universidad La Salle Laguna, Juan Roberto López González, consideró que los nuevos Libros de Texto Gratuito (LTG), diseñados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo escolar 2023-2024, están “totalmente mal hechos”. Dijo que se siente con autoridad de emitir su opinión debido a que es orgullosamente maestro normalista, de educación primaria y superior, además de que fue editor de libros de texto.

“Sé que el asunto de los autores para libros de texto no es una vacilada, no nos han podido decir quiénes fueron los autores, de ahí partiríamos. Y sin embargo, ya la crítica sobre estos libros la han hecho autores importantes en materia educativa, en materia de ciencia y en materia de lo que ustedes gusten”, comentó.

López González dijo que si bien se ha ampliado la cobertura del sistema educativo nacional, la calidad “ha quedado muy de lado” pues mientras los maestros y maestras no estén bien preparados, no se podrá garantizar el máximo logro de aprendizaje de los educandos. “Desgraciadamente, tenemos 30 años en donde las (Escuelas) Normales se han quedado completamente atrasadas, mientras no solucionen ese problema de formación de maestros, no podemos solucionar el resto. Si tuviéramos buenos maestros, no importa qué libros nos den, podemos darle incluso la vuelta...con un espíritu crítico adecuado”, dijo.

Este martes, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador dijo que frenar la distribución de los nuevos libros de texto de la SEP podría ser "una actitud contraria a la Constitución, sería un acto inconstitucional", pero como "todo puede suceder" con el sistema judicial, ya se analiza cómo actuar. Hay que recordar que algunos gobiernos de oposición como Coahuila, anunciaron que frenarán la distribución de los libros de texto gratuito hasta que haya una resolución judicial, esto en referencia a los amparos interpuestos por la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF).

El rector de la ULSA expresó que “el señor presidente está opinando desde su puesto y desde sus intereses, y es respetable. Pero el padre de familia es el primer responsable de la educación de sus hijos, ni siquiera los estados, entonces yo creo que es muy válido que el padre de familia, desde luego que no le arranque hojas a los libros, eso no se debe hacer, apruebe que su hijo sea educado con esos libros y con esa ideología. Y si no, que los maestros sean sus principales aliados para corregir lo que haya que corregir, nunca habrá un texto perfecto pero estos textos tan tendenciosos como los que se están sacando al uso de los niños, no son admisibles”.

López González agregó que en una democracia, tendrían que detener la distribución de los libros de texto y seguir los procesos que son establecidos de manera clara por la propia Secretaría de Educación Pública. En ellos se señala que primero se deben diseñar los programas de estudio (que determinan los contenidos que se impartirán en los salones de clase) y posteriormente, elaborar los LTG. También se considera la consulta con docentes, padres y madres de familia y especialistas en la materia. “No podemos descalificar al sistema educativo, tenemos que descalificar la manera en que se ha manejado”, finalizó el rector.