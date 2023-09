Libertad Palomo despotrica en contra de Wendy Guevara: 'a mí la gente corriente y vulgar no me interesa'

Las declaraciones que Libertad Palomo hizo acerca de Wendy Guevara causaron indignación en las y los seguidores de la influencer, debido a que la actriz se expresó de forma muy despectiva de la ganadora de La Casa de los Famosos México, sugiriéndole que con el dinero que ganó en el reality podía acabar sus estudios básicos.

También ha dicho que a ella no le interesa ser relacionada con personas que no forman parte de su mismo gremio, destacando que ella y Guevara no son iguales y ahora aseguran que Libertad dará a conocer la tarde de este lunes, junto a su abogado, la forma en que procederá legalmente en contra de "la Pérdida", pues ha recibido muchas amenazas por parte de sus fans.

La controversia entre Wendy y Libertad tuvo lugar cuando el programa "Chisme no like" le preguntó a la actriz qué opinión tenía acerca de la influencer y el gran recibimiento que obtuvo por parte del público, luego de su participación en "La casa de los famosos". En ese momento, Palomo no sólo sugirió que desconocía de qué programa le estaban hablando, sino que le restó peso a los logros que Guevara ha tenido, asegurando que no era ningún orgullo que una persona que "causó lástima" relatando los momentos difíciles que atravesó fuera acreedora del aplauso de la audiencia.

"¿Qué es eso de 'La casa de los famosos'? A mí háblame de actores y te puedo contar anécdotas preciosas, de actores, a mí la gente corriente, vulgar, que no pertenece a mi medio no me interesa, esas personas no pertenecen a mi gremio", indicó.

(FOTO: ESPECIAL)

"Aquellas personas que van contando historias de miseria para llamar la atención... qué feo es ir dando lástima, contando cosas tan desagradables: no puede ser que alguien venga y nos diga, yo no hice la primaria, era borracho, era drogadicto, era prostituto y véanme cómo triunfé, ahora soy una persona famosa, porque eso, así como llega termina", prosiguió.

La reacción de Guevara fue expresar que ella tampoco sabía quién era Palomo, aunque sugirió que el supuesto desconocimiento de la actriz sobre su carrera no era verdadero, debido a que al hablar de ella, tenía muy presente todas las dificultades y sucesos que atravesó antes de alcanzar la fama, sin embargo, dio a entender que no se tomaba personales las críticas que recibía y hasta bendiciones le envió.

"Yo le mando muchas bendiciones, cuando sales en las redes siempre va a haber quién va a querer colgarse o hablar de ti, porque si en realidad no le importara no hablara de mí, es más, ni me tomará en cuenta (...) Yo sé lo que soy, lo que he hecho y lo que diga otra persona, pues las palabras se las lleva el viento", dijo la influencer.

Sin embargo, Paola Suárez, una de las amigas más cercanas a Wendy e integrante de "Las Perdidas" dijo que si Guevara no ha contestado como suele hacerlo es porque, probablemente, las personas que la están manejando en este momento no se lo permitieron, pues dijo que estaba segura que la influencer bien podría ponerla en su lugar pero, a falta de que saliera en su defensa propia, destacó que ella lo haría:

"Pero aquí estoy yo para decírtelo todo en tu cara (...) ¿Qué te cala de Wendy? Si Wendy no acabó la primaria a ti qué te importa, ¿te arde lo que ella esté logrando? Con todo el respeto que te mereces, tú tienes tu trayectoria, tu carrera, tú hiciste muchas cosas, caminaste para que nosotras ahora podamos correr, pero no te tienes que atacar por lo que Wendy hace, Wendy se representa a ella misma y punto, ella nunca ha dicho que representa a la comunidad", dijo a lo largo de una transmisión que duró más de 10 minutos.