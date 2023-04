Canciones del live action de La Sirenita fueron modificadas para ser menos machistas

El live action de La Sirenita de Disney es una de las películas más esperadas del 2023, de a poco se han revelado detalles al respecto de este filme.

La película, a diferencia de Mulán, sí será un musical, en donde se retomarán las canciones de la cinta original animada. Es por esto que Disney optó por volver a trabajar con Alan Menken, quien trabajó en la composición de la cinta animada.

De acuerdo a una entrevista realizada con la revista Vanity Fair, el músico habló sobre su trabajo en la cinta que dirige Rob Marshal y protagoniza Halle Bailey.

El compositor señaló que se hicieron ajustes en las letras de las canciones, ya que algunas canciones podrían tener mensajes inadecuados ante la sensibilidad que existe en diversos temas como el abuso.

Hay una escena, probablemente una de las más memorables, en las que el cangrejo Sebastián hace lo posible para que el príncipe bese a Ariel antes de que sea tarde y pierda su voz para siempre, sin embargo, en ese punto Ariel ya es humano y no puede hablar, debido al hechizo que hizo Úrsula para que pueda tener piernas. Al no tener posibilidad de hablar Ariel, la recepción podría ser negativa, ya que no sería adecuado que Eric intente besarla, estando ella en una situación vulnerable.

Cabe señalar que junto a Alan, trabajó el galardonado compositor Lin-Manuel Miranda.

"Hay algunos cambios en la letra de Bésala, porque la gente se ha vuelto más sensible ante la idea de que el príncipe Eric pudiera, de alguna manera, forzar a Ariel".

Por otro lado, el tema que canta Úrsula también fue modificado, para no dejar un mensaje a las niñas y jóvenes de que no deberían hablar para no ser maleducadas.

"En Pobres almas en desgracia se revisaron algunas líneas que podrían hacer sentir a las niñas que no deben hablar fuera de turno, aunque Úrsula está manipulando claramente a Ariel para que ceda la voz".

Estos cambios podrían desatar polémica entre los fans de la cinta original, sin embargo, es un reflejo de los cambios sociales y culturales que han ocurrido desde que se estrenó la cinta animada en 1989.

La Sirenita llegará a la gran pantalla el próximo 26 de mayo de 2023 a las salas de cine. Está protagonizada por Halle Bailey, Jona Hauer-King y Melissa McCarthy.