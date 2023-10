Lessy entiende a Mary Boquitas

Dentro del elenco de la serie, Ellas soy yo, la actriz Lessy Hernández encarna a "Alicia Flores", quien en la vida real es Mary Boquitas.

Ella es víctima de "César Santiago" (Sergio Andrade en la realidad), se volvió la primera esposa de él cuando la chica contaba con apenas 14 años de edad, con el consentimiento de sus padres.

Hernández habló con El Siglo de Torreón de dicho rol y del impacto que ha tenido la bioserie de la cantante regiomontana.

"Estoy contenta por la oportunidad que me regaló la productora Carla Estrada. Quedarme con este gran personaje me da mucho orgullo. Las personas me han hecho comentarios muy bonitos tanto en la calle como en las redes sociales", dijo vía telefónica.

Lessy celebró los altos puntos de rating que Ellas soy yo ha tenido tanto en la TV abierta como en la plataforma VIX+.

"Salió primero en VIX+ y le fue tan bien, que decidieron pasarla en Las Estrellas a las 9:30 de la noche. La gente le ha gustado mucho", contó.

Algo que de igual manera entusiasma a Lessy es que este proyecto está sirviendo para ayudar a personas víctimas de violencia física o psicológica.

"Desde un inicio sabía que Carla quería crear un sitio en la red que ofreciera ayuda a personas que estén pasando por algo violento.

"Espero que la gente no solo vea y juzgue, a mí me gustaría que más allá de eso vean la situación que viven los personajes y si de alguna forma se sienten identificados busquen ayuda lo más pronto posible. Al final de cada capítulo aparece el sitio donde pueden ingresar para pedir ayuda o bien la línea telefónica".

En cuanto a "Alicia Flores", Lessy dijo que cuando le dieron el papel analizó muy bien el guion del personaje con el fin de involucrarse totalmente en su psicología.

"Siento que 'Alicia' fue muy afectada por todo lo que pasó y fue manipulada por este hombre. Ella tenía 14 años cuando se casó con él, a esa edad no sabes lo que haces ni sabes bien lo que es amar; entonces entiendo perfectamente a 'Alicia', lo que hizo y las decisiones que tomó".

En ese sentido, Lessy mencionó que las personas enamoradas, en ocasiones, cometen bastantes errores, movidas por tal sentimiento.

"Cuando uno tiene un novio o novia, al principio no ves nada, crees que todo está bien, pero cuando la relación se acaba, te das cuenta en lo que estaba uno metido. El amor suele cegarnos".

Durante la charla, la joven actriz expresó su opinión acerca de lo que Gloria Trevi y las demás chicas vivieron con Andrade.

"Admiro demasiado a Gloria. Pasó muchas cosas difíciles por tantos años, la metieron a la cárcel y a pesar de eso renació. Ella tenía un objetivo que era ser artista y eso, los que somos artistas, lo entendemos. Esta serie nos enseña a salir adelante y nos indica que siempre hay una luz al final del camino".

Lessy comentó que además de la actuación, también se dedica a la música.

"Sigo cantando. A lo mejor algún día sale algo en este ámbito de la música".