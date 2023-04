Lesión de Henry Martín preocuparía antes del enfrentamiento de la Selección Mexicana y Estados Unidos

El delantero Henry Martín convirtió su gol 13 de la temporada y el América venció (1-3) a Cruz Azul en otra edición del Clásico Joven, pero no todo fue alegría, también hubo preocupación.

Tras su gol frente a La Máquina, el mexicano no pudo celebrar de manera efusiva por una molestia muscular de la que se resintió y hasta ingresaron las asistencias médicas; minutos después salió de cambio en el Estadio Azteca.

"Salí por una molestia que venía arrastrando tiempo atrás, justo en el gol me resiento otra vez. Ahora voy a ser valorado por el cuerpo médico de la Selección, ya fui revisado por los del América, me toca irme ahorita a la Selección y a ver qué sale. La molestia es en el cuádriceps derecho", declaró al término del duelo en el Coloso de Santa Úrsula.

Henry Martín está en la convocatoria de Diego Cocca para enfrentar a la Selección de Estados Unidos el próximo 19 de abril en Phoenix, Arizona, pero ahora es duda de que vaya con el Tricolor al duelo amistoso que está fuera de la Fecha FIFA.

"Siempre enfrentar a Estados Unidos, para nosotros y seguramente para ellos es un Clásico, lo sabemos y no podemos perder ningún partido contra ellos, no podemos salir de otra manera, hacer las cosas bien para llevarnos el triunfo", aseveró "La Bomba".

Se han definido los grupos de la próxima edición de la Copa Oro y México tiene la única obligación de llegar como mínimo a la final. Así lo reveló el atacante de las Águilas.

"Al final sabemos cómo es ese torneo, los equipos que nos toquen tenemos que avanzar, llegar a la final, no tenemos margen de error, lo sabemos, estamos conscientes de ello, pero ya llegará el momento de pensar en eso", dijo el mundialista mexicano.

El delantero del América ya suma 13 anotaciones en la temporada y está muy cerca de conseguir su primer título de goleo en la Liga MX.

Sin embargo, el mexicano no se ilusiona y prefiere llevar esta situación con calma. Asegura que ya le pasó algo similar el torneo anterior cuando perdió la batalla con Nicolás Ibáñez, entonces atacante de Pachuca.

"No, ya el torneo pasado me tocó estar así y perderlo, esto no termina hasta que sea el último partido, sabemos que los compañeros vienen peleando muy fuerte, estamos conscientes de ello, claro que lo deseo, lo he soñado todo el tiempo. Estaría contento de lograrlo, pero es paso a paso", concluyó el goleador de las Águilas.