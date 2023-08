Lerdense Andrea Santos, se cuelga segundo oro

a sirena oriunda de Ciudad Lerdo, Andrea Santos Arámbula, ganó su primera medalla individual y segunda en su cuenta personal dentro del Campeonato Centroamericano y del Caribe de Natación (CCCAN), que se desarrolla en las instalaciones del Polideportivo Merliot, de San Salvador capital de El Salvador, donde la delegación mexicana está dominando.

Para la lagunera Andrea, llegó su segundo podio luego de una excelente prueba en los 100 metros estilo dorso, luego de acceder a la final en la segunda posición de las preliminares, aportando a México una presea más, que llegó a 52 medallas de oro, 41 de plata y 21 de bronce para un total de 114 preseas. Sus más cercano rivales son El Salvador con 5-4-8 para un total de 17 preseas y el tercer puesto hasta el momento lo ocupa Guatemala con 4-3-4 (11 medallas).

GRAN TIEMPO

Y es que Santos Arámbula, se adjudicó el oro en los 100 metros estilo dorso de la categoría 15-17, al detener el cronómetro en 1:04.90 minutos, al superar a otra de las mexicanas, Ana Camila Rodriguez Suriano quien se quedó con la plata al realizar un tiempo de 1:05.60 minutos. La medalla de bronce fue para la competidora Genesis Bolandi de Costa Rica, quién realizó un tiempo de 1:07.02 minutos.

La de Ciudad Jardín aún tendrá oportunidad de seguir aportando al Team México este viernes, último día de esta justa deportiva en El Salvador.

A esta competencia asistieron nadadores de México, Antigua & Barbuda, Haití, Aruba, Honduras, Bahamas, Jamaica, Barbados, Bermuda, Nicaragua, Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Islas Caimán, Puerto Rico, Costa Rica, St Kitts and Nevis, Cuba, Santa Lucía.

Además de Curacao, San Vicente y Las Granadinas, Dominica, Trinidad and Tobago, República Dominicana, Turks and Caicos, El Salvador, US Virgin Islands, Granada, Saint Maarten, Guatemala y Anguilla Amateur Swimming Association.