Leonardo de Lozanne niega haberle sido infiel a Sandra Echeverría

Leonardo de Lozanne afirmó que siempre le fue fiel a su exesposa Sandra Echeverría y aclaró que es falso que le haya confesado a Karla Souza de una supuesta infidelidad, como se llegó a publicar en algunos medios.

Lo que pasa es que Souza participó en fecha reciente en un podcast con Roberto Martínez, donde declaró que se encontró a un famoso en un avión quien le dijo que le fue infiel a su pareja y que por eso se había separado de ella, aunque nunca reveló el nombre de esta persona.

Durante su paso por la alfombra roja por las 100 representaciones de la obra "La Clase", que protagoniza junto a José Eduardo Derbez, de Lozanne aclaró que él no es el cantante al que se refirió Karla, con quien para empezar nunca ha coincidido en ningún viaje.

"Nunca en mi vida me la he encontrado en ningún avión, ella muy educadamente no quiere revelar a la persona que fue, pregúntale a ella ‘no nos digas quién fue, pero ¿fue Leo o no?’, va a decir que no", señaló.

¿Engañó a Sandra Echeverría?

Al preguntarle si siempre fue fiel a Sandra Echeverría, con quien anunció su separación en noviembre del 2022, respondió que sí.

"Claro, yo soy fiel, sí totalmente, aunque me la hubiera encontrado no le hubiera contado mi vida a Karla", mencionó a su llegada al Centro Cultural Manolo Fábregas, en donde entró junto con Derbez y el productor Xavier López Miranda.

A Souza "la he visto dos veces en mi vida, una vez en (el programa) ‘Miembros al aire’ -hace 10 años- y nunca me la he encontrado en un avión; fue un medio chafa, patito, quien inventó eso. A mí me da risa, son burradas, cuando tienes la culpa enójate y preocúpate, pero nada".

El cantante de Fobia y actor mencionó que todavía no ha firmado el divorcio con Echeverría, es algo que sigue en proceso, así que al preguntarle si pudiera existir la posibilidad de que regresen como ha pasado con Andrea Legarreta y Erik Rubín, Leonardo simplemente sonrió.

Leonardo compartirá créditos con Mauricio Islas durante la gira que tenga la citada obra por Estados Unidos de quien dijo que conoce de toda la vida y al platicar en camerinos indicó que recordó viejos tiempos.

"Nos conocimos cuando éramos jóvenes y estos locos (López Miranda y Derbez) son una maravilla también, un gran equipo, muy contento, sobre todo que no había hecho comedia, entonces para mí ha sido una aventura muy padre".