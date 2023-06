León Peraza trae 'esperanza' a la TV

El actor venezolano, León Peraza se encuentra emocionado, tras la aceptación que ha tenido la telenovela, Tierra de esperanza, que recién comenzó por Las Estrellas a las 9:30 de la noche.

En la trama, da vida a "Aldo Cisneros", quien funge como una especie de villano, según contó en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

"La telenovela empezó muy bien. Ha tenido mucha aceptación del público mexicano y latinoamericano. Estamos felices y agradecidos.

"En cuanto a 'Aldo', es un rol que lo estoy disfrutando bastante porque es alguien muy diferente a mí. Tiene muchos matices, es sumamente ambicioso y hará lo que sea por lograr sus objetivos, uno de ellos, es tener a "María Teresa" (Carolina Miranda). Es un tipo de villano que no se maneja tanto como un villano, porque a pesar de su ambición y de sus características negativas, siempre finge ser un caballero y buena persona", explicó.

Reconoció la pareja sentimental de África Zavala que no le ha sido fácil ponerse en los zapatos de "Aldo".

"A nosotros los actores nos encanta realizar personajes que sean diferentes a nuestras personalidades. Es más divertido hacer personajes que nos separen de nuestras características", contó.

Por otro lado, León dio a conocer que se siente agradecido con México porque le ha dado amor y bastante trabajo.

"Estoy más feliz que un perrito con dos colas. Me considero mexicano de corazón. Llegué de Venezuela como inmigrante en 2005 y he estado echándole ganas para alcanzar mis sueños y objetivos. Me ha pasado de todo en Ciudad de México, pero no he dejado de resistir, además de que me preparo día a día". En cuanto a su relación con África Zavala, Peraza comentó que va viento en popa y ahora disfrutan al máximo de su hijo.

"Mi niño nació aquí, soy parte de México y México es parte de mí. África es un ángel, un pan de Dios. Tiene todo, es muy linda y profesional".

Desde hace varios años, León no ha parado de laborar. Se le ha visto en varios proyectos, como la bioserie de Luis Miguel, en donde dio vida a Andrés García. Lamentó el fallecimiento del actor. "La muerte de Andrés fue una noticia muy lamentable para mí. Fue un hombre muy amable conmigo y muy gentil. El proyecto de 'Luismi' fue un gran reto en mi carrera.

Por otro lado, León Peraza manifestó que antes de venir a la República Mexicana, realizó teatro en Venezuela y otros proyectos que lo encaminaron a lo que sería su destino profesional.