León Larregui se defiende de señalamientos por hacer playback en el Corona Capital

La aparición en el Corona Capital de León Larregui junto a Phoenix fue criticada por presuntamente hacer playback, sin embargo, el artista mexicano, vocalista de Zoé, salió a defenderse en Twitter.

"Que ignorante me parece escuchar comentarios como de este imbécil aquí, acusándome de playback, las únicas veces que he tenido que recurrir a ese, si deshonroso recurso fue por haber perdido la voz y para no cancelar. 5 veces máximo en 39 años. Lo que pasó ayer está fuera de mi control, ni es Zoe ni es León, solo los ingenieros de sala de esta banda decidieron por nervio o por error, irse con las pistas. Si quieres hablar de playback pregúntale a tu mama", se defendió Larregui ante los señalamientos en redes sociales.

Una de las bandas consentidas del público mexicano, la banda francesa Phoenix, volvió después de 10 años a participar en el festival Corona Capital

Su primera y única aparición hasta el pasado viernes 17 de noviembre fue en 2013 durante la tercera edición de este evento, ahora repitieron después de haber ofrecido un show en 2022 en el escenario del Pepsi Center.

La banda es conocida por su ritmo acelerado, su interacción con el público y las proyecciones psicodélicas que hacen en las pantallas que acompañan a sus shows, llenos de colorido e imágenes abstractas.

Y el concierto que dieron el primer día de actividades del Corona Capital no fue la excepción, con un Thomas Mars que se lanzó al público como suele hacerlo al final de sus presentaciones.

León Larregui regala momento "random" en el Corona

Pero uno de los momentos que el público calificó como "random" fue la aparición de León Larregui en la tarima junto a los europeos. Y es que el estilo de ambos artistas es diametralmente opuesto.

León Larregui siempre ha optado por ritmo mucho más lento y un carácter introspectivo en sus canciones, mientras que la banda Phoenix si bien se alimenta de influencias similares a las de León siempre ha sido más agresiva en sus propuestas musicales.

Algo en común es su experimentación y lo arriesgadas que han sido ambas propuestas a lo largo de su trayectoria buscando sonidos nuevos.

La canción que interpretaron fue "Artefacto" que combina la interpretación de León Larregui en español con la de el vocalista de Phoenix Thomas Mars, en inglés.

León fue aplaudido, por una parte, del público, aunque otros lo cuestionaron posterior a su aparición por presuntamente utilizar playback