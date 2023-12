Leo García Cervantes, joven promesa del golf

Un joven de carácter alegre, dedicado al estudio y al deporte, es Leonardo García Cervantes, el mayor de tres hermanos.

De pequeño entrenaba natación, pero desde hace 6 años, por petición de su mamá, conoció el golf y se enamoró de este deporte.

En su familia solamente un tío practica esta disciplina, pero Leo, como es conocido en el colegio y en el club, se ha dedicado de lleno a prepararse en sus entrenamientos para mejorar su técnica.

¿Dónde entrenas?

Siempre he entrenado con el equipo Tigers del Club Campestre Torreón y he tenido varios maestros: Isaac Macias, Noé González, Pamela Ontiveros, Eduardo Pereyra, Yoxan Misael, entre otros, y de todos ellos he tendido grandes enseñanzas.

¿Cuánto tiempo le dedicas a los entrenamientos?

Entreno de martes a domingo, inicio a las 4:00 de la tarde y son aproximadamente 4 horas diarias. Es algo que disfruto.

¿Te preparas para participar en algún torneo?

Estoy en constante entrenamiento. Ahorita acabo de llegar junto con el equipo del club de un torneo realizado en Chihuahua, donde fui para conseguir puntos del ranking mundial y participamos 2 días en la gira de la zona norte.

También he asistido a torneos realizados en Ciudad de México, Puebla, Monterrey, Tampico, Saltillo y espero poder tener la oportunidad de ir a Estados Unidos.

¿Te ha sido difícil llevar de la mano el estudio con tus entrenamientos y torneos?

Un poco, pero realmente en el colegio me dan todas las facilidades para también poderme desarrollar como deportista. Aunque en la prepa hay mucha disposición en darme oportunidad de entregar tareas y proyectos después, si es complicado.

¿Además del golf, que otro hobby tienes?

Mi mayor hobby es practicar golf, pero también me gusta jugar ping-pong, ir al gimnasio y salir a fiestas con mis amigos.

¿Cómo te preparas para ser mejor en esta disciplina?

La constancia es la clave para prepararse y mejorar en lo que realices. En el golf si dejas de entrenar vas a perder nivel y mientras más entrenes va a ir viendo los resultados. También al participar en los torneos agarras experiencia y tolerancia, que sirve mucho en esta disciplina, porque si te enojas en el primer hoyo te afecta para los siguientes.

IG: Leogarciac