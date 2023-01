¡Le salió lo guadalupano! Matt Bellamy, cantante de Muse, es captado visitando la CDMX

La estancia en México de la banda inglesa Muse resultó muy provechosa. Lo que más llamó la atención fue que el vocalista Matt Bellamy publicó varias imágenes donde se le ve como un turista más en la Ciudad de México, y luego de hacer tortillas, se dio tiempo de visitar la Basílica y hasta tomarse fotos en el cerro del Tepeyac, según compartió en sus redes.

A través de Instagram, dio a conocer una imagen donde se ve el tradicional escenario de un caballito y la Morenita del Tepeyac al fondo, el cual siempre ha cautivado a los fieles que la visitan.

"La pasé de maravilla en la Ciudad de México. Conocí a muchos fans en el camino que eran tan lindos y especiales. ¡Me encanta esta ciudad tan bellísima!", escribió el cantante.

Dicha imagen se ganó los elogios de sus fanáticos, pues no dudaron en señalar la humildad del músico al tomarse la fotografía en un recinto tan emblemático para los mexicanos. La banda deleitó con dos conciertos a más de 130 mil personas en el Foro Sol con su gira "Will of the People Tour".