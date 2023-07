Le reclaman a Junior H por hacer otro dueto con Grupo Firme

Sin duda este 2023 el regional mexicano ha tenido una gran evolución con el estilo de los corridos tumbados que ha obligado distintos artistas a familiarizarse con este género musical, como es el caso de Grupo Firme con Junior H que lanzarán otra colaboración en los siguientes días, pero el anuncio ha dividido opiniones entre los fanáticos en redes sociales.

Hace un par de días, Junio H publicó en su cuenta de Instagram que estrenará el primer sencillo que formará de su próximo disco Sad Boyz 4L2 (SBZ4L2), el cual hará en colaboración con Eduin Caz y Grupo Firme, quienes se distinguen más por hacer música banda.

Sin embargo, la noticia no ha recibido buenos comentarios, pues varios usuarios critican la participación junto a Eduin Caz, y le piden que regrese a su esencia porque "hacer duetos con ellos no es necesario".

“No es necesario Grupo Firme”, “ya no saques nada con esos”, “Junior con Grupo Firme ya no”, “queremos al Junior de antes”, “no revivas a alguien que ya está muerto”, “ojalá no hagas todo tu disco así, debe tener tu esencia como el de antes con guitarra, bajo acústico y guitarra eléctrica, no la riegues”, se lee entre los comentarios, donde también muchos han reaccionado de manera positiva tras escuchar el fragmento de la que será la segunda colaboración entre ellos que llevará por nombre El Patrocinador, ya que hace cuatro meses trabajaron juntos en el tema Tronando Ligas que en YouTube acumula 10 millones de reproducciones.