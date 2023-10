Le pronostican un divorcio rápido a Michelle Salas por estar más al pendiente de sus redes que de su matrimonio

La modelo Michelle Salas lanzó importante anuncio a varias semanas de su boda con Danilio Díaz y usuarios le pronosticaron un "divorcio muy prematuro".

Fue a inicios del mes de octubre cuando ojos y oídos se posicionaron en la boda de la hija de Stephanie Salas y Luis Miguel, una ceremonia bastante comentada antes y después de que se realizara.

Ahora, a casi dos semanas de la fiesta, Michelle Salas lanzó un importante anuncio a sus seguidores, donde comentó que ha estado haciendo breves tiempos en su luna de miel para poder seleccionar las fotografías de su boda, y así poder publicarlas y compartirlas a sus seguidores.

"Si me conoces sabes que soy un tanto perfeccionista cando se trata de compartir momentos como estos. (...) Y la verdad es que como he decidido curar y escoger todo el contenido yo misma, me está costando un poco de tiempo y trabajo. Uno porque estoy en mi luna de miel, en la cual tengo que estar presente y dos porque no tengo señal".

Tras esto, la también influencer señaló que ha estado tratando de subir contenido y también relajarse, algo que no ha sido una tarea fácil.

Y es que, desde que la modelo se casó con el empresario, no ha parado de postear fotografías, incluso después de la ceremonia, por lo que muchos intuyen que lo hace incluso desde su luna de miel.

Esto ha provocado qué usuarios le pidan a Michelle que se concentre en disfrutar en su luna de miel, augurando que, si continuaba así, su divorcio ba a ser muy pronto.

"En el concierto de tu papá no se te vio ni un solo momento dedicándole ni una sola mirada a tu esposo, Lo más probable es que se harte de la situación. Deja las redes sociales y dedicate a tu esposo. Si no, te vas a divorciar en menos de un año", comentó una usuaria.