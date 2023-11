Le niegan atención médica y fallece

Por vulnerar el Derecho Humano a la Salud, al omitir proporcionar atención médica de manera adecuada y oportuna, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió la Recomendación 09/2023 a la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Durango.

De acuerdo a los antecedentes del caso, el 03 de septiembre de 2021 se presentó una queja ante el organismo autónomo, en contra del personal del Hospital Integral de El Salto, Pueblo Nuevo, administración 2016-2022, por no brindarle la atención médica oportuna y adecuada a un adulto mayor.

La queja se presentó en primera instancia porque se le impidió el acceso a la institución de salud por posible sospecha de COVID-19 y posteriormente por la falta de prestación del servicio médico de manera adecuada y oportuna, lo que según los hechos de la queja ocasionaron la pérdida de la vida de la víctima.

De ahí que se recomendó "se inicie el o los procedimientos de responsabilidad para las autoridades competentes en contra del Dr. Iván Rojas Martínez, médico adscrito al Hospital Integral de El Salto, Pueblo Nuevo, Dgo. y quienes resulten responsables", establece el documento.

Asimismo, se instó a llevar a cabo acciones inmediatas para que las personas servidoras públicas de dicho hospital sean capacitadas respecto de la conducta que deben observar en el desempeño de sus funciones a fin de que se respeten los derechos humanos.

Además, se tendrá que reparar integralmente el daño a las víctimas indirectas por las violaciones a los derechos humanos, conforme a la Ley de Víctimas del Estado de Durango.

A DETALLE

En el expediente se estableció por parte de la CEDH que "la urgencia y la vulnerabilidad del paciente no se valoró adecuadamente por parte del servidor público Dr. Iván Rojas Martínez, toda vez que de los hechos suscitados el día 27 (veintisiete) de julio de 2021 (dos mil veintiuno) derivaron en el fallecimiento de V1 al interior del área COVID-19 (sin que padeciera esa enfermedad) en el Hospital Integral de El Salto, Pueblo Nuevo, Dgo., como consecuencia del estado de gravedad en que se encontraba y que no obstante a ello y sin tomar en cuenta que se trataba de una persona adulta mayor en situación de vulnerabilidad y urgencia médica, no se le brindó la atención médica oportuna y en la forma debida, pues a su arribo le fue negado el acceso al citado nosocomio bajo la simple sospecha de ser portador de COVID-19 y el argumento de que al ser derechohabiente del IMSS debía trasladarse a la unidad médica de ese instituto, ya que como quedó acreditado no se le brindó el acceso a la institución y por tanto a los servicios de salud hasta que entró en paro respiratorio del que ya no fue posible reanimarlo".