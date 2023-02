¿Le jugaron chueco en Warner? James Gunn dice que Henry Cavill 'fue engañado'

El martes pasado, el cineasta, James Gunn, reveló cuáles son los planes a futuro para el nuevo Universo de DC, tanto en el cine como la televisión. En donde dio a conocer que ya hay varios proyectos en desarrollo. Una de las películas que llamó la atención es la de Superman: Legacy, la que, hay que resaltar, no será protagonizada por Henry Cavill.

Hay muchas especulaciones en torno a la salida del actor británico de la franquicia de Warner Bros. Discovery.

Apenas el año pasado, Henry había anunciado su regreso como Superman, y de hecho, también se confirmó que abandonaría la serie de Netflix, The Witcher, de la que era protagonista. Esto ocurrió en el mes de octubre del 2022.

Sin embargo, el gusto le duró poco, ya que en diciembre se reveló que esto no sucedería: "Acabo de tener una reunión con James Gunn y Peter Safran, y es una triste noticia para todos. Después de todo, no regresaré como Superman. Después de que els estudio me dijera que anunciara mi regreso en octubre, antes de su contratación (de James Gunn y Peter Safran). Esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida", aseguró Cavill.

Al respecto, en una entrevista con The Hollywood Reporter, James Gunn habló sobre el tema y decidió aclarar algunos importantes de la situación de Henry.

"No despedimos a Henry. Nunca fue elegido para el reparto (de Superman Legacy). Para mí, esto se trata de a quién quiero en el elenco como Superman y quiénes son los cineastas que queremos elegir. Para esta historia, no es Henry", dijo Gunn.

Gunn trató de aclarar que Cavill nunca fue despedido, ya que no tenía un acuerdo oficial, y asignó la culpa al regimen pasado de Warner: "Me gusta Henry, creo que es un gran tipo. Creo que mucha gente lo engañó, incluido el antiguo régimen de esta empresa. Pero este Superman no es Henry por varias razones".

Cabe señalar que la nueva versión de Superman será más joven, pues el protagonista tendrá alrededor de 25 años de edad. La cinta de Superman: Legacy está programada para estrenarse en 2025, junto con The Batman Part II.