'Le he hecho daño a la persona que más amo', prometido de Becky G rompe el silencio

Fue hace un par de días cuando se comenzó a esparcir el rumor que aseguraba que Sebastian Lletget le había sido infiel a Becky G, a tan solo dos meses de haberle pedido matrimonio.

A pesar de que en ese entonces ninguno de los involucrados había dicho algo al respecto, fue la mañana de este lunes cuando el futbolista decidió romper el silencio y habló de su actual situación con la cantante.

A través de su cuenta de Instagram, Sebastian colocó un comunicado en donde se abría con sus fanáticos y reconocía sufrir varios problemas personales a lo largo de estos años: "He luchado con el trauma personal y la ansiedad aguda agravada por mi propia negación, orgullo y malas decisiones".

Sebastian contó que ya está tomando ayuda profesional para superar este mal rato y poder "convertirse en el hombre que le quiere ser": "Me he esforzado a afrontar las consecuencias de mis actos, mis miedos y mis fallos del pasado. He estado participando de lleno en terapia, reconociendo que he desarrollado problemas de salud mental que necesitan ser tratados".

El futbolista también aclaró que: "Si bien este acosador anónimo de internet, a quien nunca conocí, a diferencia de lo que afirmaba, tenía un objetivo final que no estaba claro, para mí ha sido una llamada de atención".

"La alarma más fuerte de mi vida. No puedo seguir huyendo de los demonios. Sé que cualquier acción realizada que nos puso aquí no debería de haber ocurrido para empezar", sostuvo.

En torno a la cantante, Lleget se disculpó por los errores cometidos y aseguró que Becky ha sido la luz en su vida:

"Has sido mi fuerza, quien siempre me ha mostrado amor incondicional. En vez de honrar ese amor cada día, he hecho lo contrario, te he hecho daño e irrespetado a la persona que más amo", se podía leer. "Lo siento y sé que tengo que hacer todo y más para ganarme tu confianza y el amor que mereces", apuntó.