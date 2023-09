¡Le es fiel a Sergio! Tachan de ridículo a Apio Quijano por negarse a compartir escenario con Garibaldi

Apio Quijano es tachado de "ridículo" por usuarias y usuarios de redes sociales por asegurar que, cuando GB5 (Garibaldi) se una a "Los 90´s pop tour", no cantará a lado de ellos y, en cambio, se bajara del escenario, pues de esa forma le muestra su lealtad a Sergio Mayer, el cual no fue invitado a integrarse al reencuentro de la banda, sin embargo, el integrante de Kabah ha sido muy criticado, pues sus seguidores le han expresado que su paso por "La casa de los famosos México" y el "team infierno" ya es cosa del pasado.

Tal y como era su deseo, cuando aún estaban dentro de "LCDLFM", el "team infierno" sigue unido pues, a cada oportunidad que tienen, sus integrantes demuestran que aún sostienen una excelente relación y se comunican cada que pueden hacerlo. Este es el caso de Apio y Sergio, quienes sostuvieron una conversación durante una transmisión en vivo en la que, entre otras cosas, el cantante le dijo al exdiputado que no cantaría con los GB5 por solidaridad.

Recordemos que hace unas semanas, cuando los integrantes de Garibaldi anunciaron su regreso bajo el nombre de GB5, también se dio a conocer que Mayer no estaría a lado de sus compañeros, a pesar de que dentro del reality show, el actor llegó a expresar que, al salir e la casa, iba a emprender una gira del reencuentro con la agrupación que se hiciera popular en los noventa, debido a temas como "Banana", "La ventanita" y "Que te la pongo", situación que dejó entrever que no llegaron a un acuerdo favorecedor para todas las partes.

"Yo no me voy a subir en las canciones de GB5", dijo Quijano, mientras Mayer sonreía y le contestaba: "Te amo, te amo, te amo. Por algo somos hermanos y somos solidarios".

De hecho, "el Tata Mayer" contó que hay algunos de sus fans que ya le comentaron que cuentan boletos para el regreso de la gira, producida por Ari Boroboy, indicándole que cuando suba a cantar GB5 gritarán la porra del "team infierno" para demostrar su apoyo al actor y a la desaprobación de que no hayan incluido a Sergio en sus filas.

"Hay gente que ya compró boleto y que me dijo cuando salgan van a empezar a gritar ´team infierno, team infierno´, se va a poner bueno esto", contó, mientras Apio destacó que seguirán siendo familia aún afuera del programa de Televisa.

¿Por qué Sergio Mayer no se reencontró con exintegrantes de Garibaldi?

Por su parte, algunos de los integrantes de GB5 han roto el silencio al expresar el motivo por el que no Sergio no forma parte del nuevo concepto musical de Garibaldi; uno de ellos fue Charly López que comentó que los problemas derivaron por pelear el nombre de la agrupación.

"El nombre de Garibaldi no lo tiene Sergio, ni nadie, ni nosotros; el nombre está ahí todavía en el INPI, a ver quién lo tiene, y lo primero que nos enteramos es que estaba demandada la CDMX si se ocupaba el nombre de Garibaldi, eso no es de hermanos, nosotros no hemos dicho nada, es la primera vez que lo digo yo hoy, por respeto le pusimos GB5, por todos los ataques que nos está haciendo mediáticamente", contó a "Venga la alegría".

Katia Llanos también contó, en una entrevista al matutino, que Mayer la maltrató verbalmente, al gritarle y expresarle que ella valía menos que él, por eso tenía un mayor derecho de ganar más dinero.