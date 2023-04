¿Le entra a los corridos tumbados? Pepe Aguilar revela si colaboraría con Natanael Cano

Pepe Aguilar reveló a la prensa si le gustaría hacer una colaboración con Natanael Cano, con quien tuvo una riña de palabras en el año 2020: "Si viene al caso una canción, por qué no".

Fue hace un par de años cuando Pepe Aguilar y Natanael Cano se enfrascaron en una pelea luego de que el hijo de Flor Silvestre asegurara no conocer sobre el género de los corridos tumbados, además de asegurar que la música actual era "muy pinche y chafa".

Y aunque Pepe no se refería a los corridos tumbados como tal, Natanael no se tomó las cosas para bien y despotricó en contra del patriarca de los Aguilar, asegurando que no tenía idea de lo que decía: "Que alguien le explique a Pepe Aguilar, pobrecito, que no sabe qué son los corridos tumbados"

"Todos tiene gustos diferentes, ¿para qué abres el hocico? Ahí vas a tirar mierda, con las palabras más muertas que pueden existir. Pinche bato pendejo", comentó en aquel entonces.

Pepe le respondió estas palabras y aseguró que en ningún momento se había referido al género que él tocaba, provocando que Cano se disculpara por la situación.

Ahora, a varios años de este percance, Pepe Aguilar fue cuestionado sobre si le gustaría hacer una colaboración con el joven cantante, a lo que el intérprete se mostró abierto a la idea:“Estamos en la época de colaboraciones, todos los artistas lo están haciendo, a mí me encantan”.

"Es un negocio de canciones, más que de artistas, más que de egos, es de canciones, si hay una canción que viene al caso, para hacer un dueto con alguien, porque no", sostuvo sin revelar más detalles o sacar a flote su anterior pelea.