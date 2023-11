le ayudó a triunfar

A Mario Domm, el hecho de ser lagunero le ayudó a abrirse camino y es que, según comentó en entrevista con El Siglo de Torreón, los habitantes de esta región, "somos confiados y echados para adelante".

Adelantó el cantautor que en el espectáculo sonarán la mayoría de las canciones de Miel y de Hiel que el grupo ha dado a su público.

"El Coliseo es un lugar que siempre visitamos. Traemos canciones de los dos primeros discos, que fueron muy importantes para nosotros y también rolas nuevas. La gente va a escuchar lo que quiere escuchar".

El cantautor manifestó que Camila se encuentra preparando un nuevo material discográfico de estudio.

"Estamos por terminar un disco muy bonito. Ya sacamos el sencillo llamado 120, un tema muy potente y en un par de semana sale el nuevo video. Vamos también a tocar en Centro y Sudamérica. Se va a poner bueno esto".

Durante la charla, Domm confirmó que tras convertirse en papá, su manera de componer cambió.

"Me puse más autobiográfico y estuvo bueno, pero ahora en este nuevo disco estoy más abierto en los temas. Estoy componiendo desde un lugar más universal y vienen canciones bien lindas en este álbum que saldrá a más tardar en abril".

En cuanto al ritmo vertiginoso que lleva la música, el lagunero opinó que le agrada y le desagrada a la vez.

"Sí me gusta y a la vez no. Es raro porque los artistas tenemos que vivir y escribir y la gente ha cambiado el título de canción a contenido y eso está raro.

"Tengo ganas de que cuando me muera mis canciones se queden ahí, no mis contenidos y la única manera de hacerlo es hacer canciones que suenen a clásicos y se queden, esa es la misión que tengo. Lo bueno de la música, hoy en día, es el alcance infinito que tiene, solo que estamos perdidos en un montón de música que está buena y otra que no está buena".

En su tierra. Mario fue captado en 2019 con este diario que incluía una entrevista a él.