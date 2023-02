Le anulan titulo universitario por broma en TikTok

"Me gradué copiando los exámenes", se escucha de uno de los recién egresados en un video de TikTok que se hizo viral y le costó el título a un joven.

En un video de 30 segundos se aprecia el momento en que los jóvenes sonrientes dicen frases en tono de broma sobre haberse graduado sin saber hacer cosas que son básicas de la carrera de enfermería, pero nunca se imaginaron que esta acción trascendería.

Esto sucedió en Venezuela, con los exalumnos, de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (UNEFA).

"Cómo olvidar el día que por este video la UNEFA me anuló mi título de enfermería y por eso no he podido ejercer mi carrera", se lee en el video que Jonathan de Jesús subió en su cuenta de TikTok en el que recordó y señaló como injusto el actuar de la universidad, pues anuló su título dentro de otras cosas.

Jonathan de Jesús dijo que su universidad le retiró su título luego de la broma viral donde los recién graduados que aseguran no haber aprendido lo necesario para ejercer como enfermeros.

Calificó como "injusto" el proceder de la universidad y dijo que "Nos implicaron como personas que manchamos el nombre de la universidad. Cuando el video claramente tenía la etiqueta de humor".

Narró que les impusieron una disculpa y tuvieron que acudir a "un curso de nivelación de un mes", pero él no lo aceptó por calificarlo de "injusto".

El joven pidió apoyo y llamó a las autoridades de la UNEFA y al gobierno de su país para "hacer justicia".