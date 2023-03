Laura Bozzo presume look barbiecore en redes y le llueven críticas

Cada vez que puede, Laura Bozzo presume su cuerpo, y ahora recurrió para ello a un look barbiecore. Sin embargo, las imágenes que compartió en sus redes sociales generaron más críticas que halagos, bajo el argumento de su edad, de 70 años.

Vestida con el color de la temporada, la conductora se dejó ver con bralettes, aunque su hija le hizo saber que no era necesario el saco a tono y varios comentarios consideraron que su look no era el adecuado.

"El diseño es hermoso, pero a mi parecer ya no es acorde para ella... Y si lo digo por su edad...", "¿Usted no ha pensado en su retiro?", "Muy mal asesorada , que pesar", y "Ya usted no está para ese estilo, uno puede vestir elegante y bonito sin necesidad de hacer el oso", fueron algunas de las reacciones al post.

Pese a los señalamientos, la integrante de La casa de los famosos se mostró despreocupada ante las críticas, pues en su siguiente publicación compartió un video presumiendo el mismo look.

"La vamos a pasar increíble", escribió esta ocasión Laura Bozzo junto al post en donde ya se encontraba en la gala del reality.