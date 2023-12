Latin Lover revela los abusos que sufría por parte de Konnan el luchador

Latin Lover se ha vuelto tendencia en las redes sociales tras hablar sobre los abusos que sufría en sus inicios como luchador en la Triple A a lado de Konnan.

Víctor Reséndez, nombre real de Latin Lover, en su reciente encuentro con el Vampiro Canadiense reveló que Konnan quiso truncar su carrera y pudo darse cuenta a través de varias acciones que el luchador cubano hacía contra él, como limitar sus habilidades sobre el ring e incluso poner excremento dentro de sus botas.

"Había una cargada que yo hacía como Canek y él primero me dijo 'no quiero que vuelvas a cargar a nadie' (...) Un día en el Juan de la Barrera me dijo, 'oye hijo de tu puta madre, ya te dije muchas veces que no vuelvas a cargar a nadie'. Ese día el Hijo del Santo me defendió y le dijo '¿por qué no le dices algo a Canek? déjalo en paz, si el chavo no se quiere defender, yo sí".

Sin embargo, Latin asegura que la situación explotó cuando Konnan le escupió y lo empujó, y llorando de coraje, lo retó a una pelea.

"Mis botas me las llenaba de papas, cátsup, de mierda del baño, cuando me ponía las botas tenían excremento, era un hijo de la chingada con todos".

Tiempo después, según lo relatado por Reséndez, Konnan quiso justificarse diciendo que lo que él quería era que Latin repetara la lucha y la amara como lo hacía él, y que por eso le hacía "bullying", pero cuando pensó que las cosas habían quedado claras entre ambos, "El Bárbaro", declaró en una rueda de prensa que Latin Lover era una diva, que quería cobrar como antes, que ya estaba grande y que no metía gente.

El luchador regiomontano, contó además que Konnan ya se acerca a saludarlo pese a que él le había pedido que no lo hiciera, y argumentó que finalmente "las cosas que le han pasado, bien ganado se lo tiene", haciendo referencia a las complicaciones de salud que ha enfrentado el cubano.