Lasallistas encabezan contacto con astronautas

Por primera vez en México, estudiantes de educación media superior y superior, pudieron hacer contacto con una tripulante de la Estación Espacial Internacional, a la que le manifestaron sus dudas de una profesión tan particular.

Fue en el auditorio de la Universidad La Salle Laguna (ULSA), en donde tuvo lugar en encuentro virtual. Ahí, los alumnos de instituciones públicas y privadas hicieron contacto mediante radio con Jasmin Moghbeli, astronauta de la NASA y parte de la misión Crew-7.

A través de un micrófono, los estudiantes hicieron llegar sus inquietudes hasta el espacio. Algunas de sus preguntas fueron la preparación necesaria para ser astronauta, los principales retos a los que se ha enfrentado en sus carrera, cómo se sentía vivir con una gravedad menor o si creía en la existencia de vida en otros planetas.

Moghbeli respondió a cada una de estas preguntas, a fin de saciar, aunque fuera sólo un poco, la curiosidad de los jóvenes. Esto lo hizo hasta que el mismo desplazamiento de la estación cortó la señal, momento en el que todos los presentes en el auditorio reaccionaron con un aplauso.

Este contacto fue posible gracias al programa Amateur Radio on the International Space Station (ARISS), que permite que estudiantes de todo el mundo puedan agendar este tipo de comunicación con miembros de la estación espacial, que se encuentra a 400 kilómetros de altura. En este caso en particular, su principal impulsor fue Jaime Israel Salas, empresario, radioaficionado y padre de familia de estudiantes lasallistas, quien estuvo durante dos años investigando la manera de lograr el encuentro, todo mediante la Preparatoria La Salle.

Fue en ese momento que decidieron abrir la convocatoria a otras instituciones de la región, sean públicas o privadas, a fin de que más jóvenes pudieran enriquecerse con la experiencia. Además, esta actividad estuvo acompañada de otras relacionadas, como la conferencia "La física nuclear y sus aplicaciones", impartida por José Manuel Pardo Regueiro, además de un panel de expertos en el tema de astronomía, ciencia y tecnología.

Fue el propio coordinador de la preparatoria, Víctor Hugo Joaquín Rubio, quien resaltó que esta oportunidad fue excepcional para los estudiantes, y que es una actividad que permite reforzar la formación integral.

Por su parte, Estefany de la Cruz Andrade, alumna del tercer semestre en Preparatoria La Salle, dijo sentirse honrada por poder participar y hacerle una pregunta a la astronauta.