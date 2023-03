Las palabras de Ricardo Cásares que incomodaron a Jamie Lee Curtis y sus fanáticos

Jamie Lee Curtis fue una de las grandes celebridades que se tomó el tiempo para atender la mayor parte de los medios de comunicación presentes en el alfombra roja de los premios Oscar, sin embargo, su encuentro con el conductor mexicano, Ricardo Cásares, de TV Azteca, ha causado que las reacciones de los usuarios en internet se viralicen.

Cásares, le mencionó a la ahora ganadora del máximo premio de actuación, que había llegado hasta donde está solo por correr del malo, algo que definitivamente no fue del agrado de Jamie, pues su expresión en el rostro lo desacreditaba.

"Te convertiste en alguien amado por todas partes solamente correr del personaje malo, ahora regresar por acercarte al bueno", mencionó Ricardo mientras que la ganadora a Mejor Actriz de Reparto por su papel en la película Everything everywhere all at once, le respondió que estaba en desacuerdo con él.

"Diría que peleé con el malo muchas veces, diría que en esta película peleé con el bueno porque yo soy la mala", dijo la celebridad estadounidense de 64 años de edad.

Cabe señalar que, Jamie Lee Curtis, se retiró alzando las cejas después de hablar con los micrófonos de la televisora mexicana, donde también participó Javier Ibarreche, a quien ella reconoció tras su pasado encuentro en la Ciudad de México.

Aquí algunas de las reacciones en redes sociales sobre el encuentro entre Ricardo Cásares y Jamie Lee Curtis: