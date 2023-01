Las IA cambiarán al mundo, dice Bill Gates

Aunque Web3 y el Metaverso como tecnologías emergentes tienen muchos potenciales, muchos aún se muestran escépticos acerca de ellos en cuanto a la base no regulada sobre la que se construyen.

Recientemente, en su undécima edición de Ask Me Anything (AMA) en la plataforma Reddit, el cofundador de Microsoft, multimillonario, magnate de los negocios estadounidense y filántropo, Bill Gates, un dio su opinión sobre Web3 y el Metaverso, minimizando su crecimiento, al señalar que su tecnología no es "revolucionaria".

¿Qué tecnología actual tiene el potencial del Internet en el 2000?

Respondiendo a una pregunta de un usuario de Reddit sobre qué tecnología actual tiene el potencial que tuvo Internet en el año 2000, Gates dijo:

"La IA es la más grande. No creo que Web3 fuera tan grande o que las cosas del metaverso por sí solas fueran revolucionarias, pero la IA es bastante revolucionaria".