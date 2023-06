Las entrevistas más emblemáticas de Ricardo Rocha

El periodista Ricardo Rocha falleció a los 76 años de edad. Durante su carrera estuvo al frente de diferentes programas dominicales y de fin de semana donde además de algunos espectáculos musicales, realizó entrevistas a más de una personalidad importante.

"En Vivo", "Animal Nocturno" y "Para gente grande" fueron algunos de los programas en los que recibió tanto a personalidades nacionales como internacionales, muchas de las cuales trascendieron en el tiempo por su talento y que hoy ya han fallecido.

En honor a su labor, aquí recordamos algunas de las entrevistas más importantes de Rocha:

Madre Teresa de Calcuta. "Estaba en la redacción de noticieros Televisa cuando me habló un amigo y me dijo 'está aquí la madre Teresa de Calcuta', que era ya una celebridad mundial, recibió el Nobel de la paz en el 79... me fui con un compañero camarógrafo a los tiraderos de basura de Santa Fe y que la voy viendo y que voltea y que me ve y se me deja venir furiosa a decirme que quién me había dicho que estaba ahí, que ella no iba a dar entrevistas", contó Rocha, quien después de unas horas de observar a la monja católica logró hablar con ella de su labor altruista por horas.

Pita Amor. La escritora y poetisa recitó uno de sus poemas frente a Ricardo antes de comenzar a hablar acerca de su trayectoria. "Antes prodigaba mis renglones y ahora los tengo más altos que nunca exclusivamente para quienes los merecen", dijo la escritora sobre la ausencia que había de la publicación de libros, después de títulos como "Otro libro de amor" y "Polvo".

En su programa "Para gente grande" entrevistó a personalidades como Rocío Durcal con una entrevista de semblanza y también al cantante Miguel Aceves en 1896. "Cuando era chavo, que llegué a México 'echaba mis canitas al aire'", contó el 'Rey del falsete'.

Una de las entrevistas más emblemáticas que ofreció la actriz María Félix fue con él. En ella surgieron frases icónicas como "No tengo mal carácter, pero tengo carácter", que hoy son recordadas de La Doña.

Durante su programa "En vivo" en 1995 conversó con la cantante Lola Beltrán, quien cantó temas como "Corazón" y "Ya para qué".

Amalia Méndoza, mejor conocida como "La Tariácuri" se presentó en uno de sus programas para interpretar "Echame a mí la culpa" y después conversar.

Y en 1993 conoció a Elton John con quien habló sobre su carrera musical. "Siempre recordaré esas noches en el Estadio Azteca", aceptó el cantante inglés.