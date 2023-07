Lanzan convocatoria para quienes quieran ser policías

Se lanzó la convocatoria para las personas interesadas en formar parte de la Policía Municipal de San Pedro.

Los ciudadanos interesados en pertenecer a la corporación deben presentar su documentación en las oficinas de la Policía Preventiva Municipal, las cuales se ubica en el kilómetro 1.5 de la carrera San Pedro-La Cuchilla.

Los requisitos y documentación a presentar son: tener entre 18 a 35 años de edad,credencial para votar, acta de nacimiento, CURP, RFC con homoclave, cartilla militar liberada, carta de no antecedentes penales (no mayor a seis meses), consulta de reporte del buró de crédito actualizado, currículum vitae o solicitud de empleo con fotografía, licencia de conducir vigente, últimos dos recibos de pago de nómina, acta de matrimonio o sentencia de divorcio, acta de nacimiento de dependientes económicos, certificado de estudios (por los dos lados) y comprobante de domicilio (no mayor a dos meses).

La documentación se entrega en dos copias legibles y como ya se mencionó deben presentarse en el edificio de la corporación de lunes a viernes de 09:00 a 15:30 horas o para cualquier información comunicarse al teléfono 8721320163.