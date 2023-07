Lanzan convocatoria para inscripciones a la UNADM

El viernes pasado, la UNAM dio a conocer sus resultados de admisión pero no todos los jóvenes que realizaron el examen pudieron lograrlo.

La gran demanda de estudiantes en la UNAM provoca que el 90% de quienes realizan el examen para una licenciatura sean rechazados. Según los resultados de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) para el ciclo 2023-2024 fueron aceptados más de los 18 mil 957 lugares disponibles en los sistemas escolarizado, abierto y a distancia. De un total de 201 mil 512 aspirantes, sólo fueron aceptados 21 mil 346, y los restantes 180 mil 166 fueron rechazados.

Si bien los primeros sentimientos suelen ser de frustración y tristeza, es importante comentar que la resiliencia es clave en un momento como éste. Si es la primera vez que realizaste tu examen de admisión para la UNAM, esto te preparará para una segunda prueba si es que así lo decides.

Lo recomendable es evaluar cuáles fueron las preguntas que no respondiste o crees que te fallaron, evaluar si el tiempo te jugó en contra o si factores sociales influyeron en tu desempeño.

Además, hay muchas otras instituciones que ofrecen educación superior gratuita, por ejemplo la que ofrece la Universidad Abierta y a Distancia de México (UNADM), que abrió su convocatoria hace unos días.

¿Cómo me registro en la convocatoria de la UNADM?

Para realizar tu registro en línea es necesario tener a la mano original y copia de:

* Acta de nacimiento: es importante que registres tus datos tal y como se observan en tu acta

* Certificado de Estudios de Educación Media Superior o Bachillerato: verifica además que tu certificado especifique que corresponde a bachillerato pues los estudios de profesional técnico no son equivalentes y por tanto no puede realizar estudios del tipo superior

* Dos cuentas de correo electrónico personales, no prestadas, repetidas o compartidas con otro usuario

a) El sistema te pide una cuenta de correo principal y otra alternativa, te sugerimos que guardes las contraseñas de tus correos debido a que son personales e intransferibles, así evitas perder su acceso o el bloqueo de sus cuentas

b) El correo electrónico debe de ser capturado sin errores ni omisiones y por favor, no olvides revisar la configuración de seguridad de tu correo electrónico, de tal manera que siempre puedas visualizar nuestra comunicación en tu bandeja de entrada y no en SPAM o correos no deseados

c) Toma en cuenta que el correo electrónico es el principal medio de comunicación entre el aspirante y la UNADM.

Registro de la UNADM licenciaturas 2023-2024

Posteriormente, debes ir al Registro de aspirantes a la Universidad Abierta y a Distancia de México, que puedes encontrar AQUÍ, llenar el espacio de la CURP y el código captcha para iniciar el proceso.