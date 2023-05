Alcalde lanza llamado a directores tras quejas por acoso sexual en Lerdo

El alcalde de Lerdo, Homero Martínez Cabrera, informó que la agente de Tránsito que denunció al subdirector de esta corporación y que luego se retractó, no será despedida y que fue reubicada en el área de Adquisiciones de la presidencia municipal. También ofreció a la otra agente que pueda reincorporarse a trabajar.

El edil dijo que la Contraloría Municipal sigue la investigación y que el contralor, Alonzo Villalobos habrá de hacer la declaración de manera formal una vez que terminen las investigaciones.

"Pero lo que estaba más que claro es que había una pugna al interior, entre director y subdirector y eso originó que de repente a la muchacha le dieran ganas de volver a ratificar el asunto y hoy en día ya se retractó y tengo entendido que la otra muchacha no trae elementos y que fue más que nada un tema de acompañamiento, pero yo lo dejaría en las manos del propio contralor municipal y de la propia Fiscalía que hagan las investigaciones correspondientes", dijo el alcalde.

Confirmó que sí platicó con la agente de Tránsito que se desistió de la queja ante la Contraloría y la Vicefiscalía contra el subdirector.

"Yo platiqué con al menos la que se desistió y ella ya está trabajando y me pidió únicamente que la pudiera reubicar, ya que ella no quiere problemas en el área respectiva. Ella ya está acá en el área de Adquisiciones.

Respecto a la otra agente de Tránsito que también se quejó por acoso sexual contra el subdirector, el alcalde dijo que está a la espera de lo que le diga el contralor, pero le ofreció regresar a trabajar: "Yo sin problema le regreso su trabajo", aseguró el presidente municipal.

El alcalde dijo que no tolerará casos de acoso sexual en su administración: "Yo como papá, como esposo, como hijo, al final del día ese tema no se debe tolerar. Necesitamos que nos ayuden a las autoridades a hacer las denuncias correspondientes para que eso permita que las autoridades podamos actuar en consecuencia y en el sentido yo les diría a todas las trabajadoras del municipio que tengan la confianza y que tienen un aliado en el presidente municipal. El tema de ellas (las agentes de Tránsito) fue un tema muy particular, que estuvo muy confuso y que la Contraloría tiene que hacer las investigaciones correspondientes".

SIGUE SUSPENDIDO SUBDIRECTOR

El alcalde dijo que hasta que no se termine la investigación, el subdirector de Tránsito seguirá suspendido y que en el caso del director de Tránsito que también fue removido de su cargo, seguirá así: "porque, bueno, él era el responsable de que todo estuviera bien en la corporación y ese es un llamado a todos mis directores, porque le tienen que ayudar al presidente a que no sucedan este tipo de situaciones", aseguró.

Informó que las denuncias por corrupción también están en manos de la Contraloría Municipal.